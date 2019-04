21/04/2019 - 19:19 | Zonales / Tigre Tigre celebró el nacimiento de su séptima orquesta infanto juvenil en Troncos del Talar Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de 20 niños y niñas se sumaron en la primera clase de la nueva agrupación musical del distrito. El municipio brinda los instrumentos y no hace falta contar con conocimientos previos. La participación es libre y gratuita.

A través del Programa de Orquestas Infanto Juveniles, el Municipio de Tigre inauguró una nueva agrupación musical para niños y niñas de 7 a 17 años, en esta ocasión en la Escuela Media N°4, en localidad de Troncos del Talar. La actividad es gratuita y no es necesario contar con instrumentos propios o conocimientos previos para asistir.



"Es motivo de alegría y orgullo el haber hecho realidad esta orquesta para la que trabajamos tanto tiempo, que no solo es un proyecto de formación cultural, sino también una herramienta de inclusión social. A través de ella los chicos van a aprender valores y a fortalecerse como personas", indicó la concejala, Gisela Zamora.



En la orquesta, que contará con personal capacitado en distintas áreas de la formación musical, los niños podrán optar entre múltiples alternativas como guitarra, violín, aerófonos, charango, acordeón, percusión y lenguaje musical y canto.



"Somos el único municipio en Argentina que tiene una apuesta como esta hacia los niños. Con el intendente Julio Zamora apuntamos a que puedan disfrutar de la niñez, y hacemos hincapié en que sean incluídos a nivel cultural mediante actividades de este tipo", señaló la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán.



Los encuentros de la nueva agrupación musical, que ya cuenta con 30 inscriptos de entre 8 a 17 años, se realizaran todos los martes, miércoles y viernes de 18 a 20hs. En las primeras clases los alumnos rotarán por todos los instrumentos para que, una vez más avanzado el aprendizaje, se decidan por uno.



"Mis instrumentos favoritos son el violín, la batería y el piano. Me pone muy contenta estar acá, porque cuando sea grande me gustaría poder ser profesora de música", contó Jazmín, alumna de 8 años.



Con la nueva agrupación en Troncos del Talar, el Municipio de Tigre cuenta ya con un total de 7 orquestas infanto juveniles, con sedes en Rincón de Milberg, Ricardo Rojas, Baires-Bancalari, Benavídez, Delta y Almirante Brown. A través de ellas, se busca fomentar la generación de lazos de amistad y el trabajo en equipo por medio de la música.



"Me parece muy bien que hayan actividades así en el municipio. Los chicos se súper enganchan con todo lo que es la música, así que espero que tengan una muy linda experiencia", afirmó Victoria, docente y mamá de uno de los nuevos alumnos.



El Programa Municipal de Orquestas Infanto Juveniles, nacido en 2009, es un proyecto educativo y cultural que ofrece acceso al aprendizaje musical a los niños de Tigre que así lo deseen. Con la intención de asegurar las condiciones para una óptima instrucción para los más de 400 integrantes, el municipio ha contado en diversas oportunidades con la colaboración de entidades intermedias y empresas locales.



"Está bueno porque todos podemos disfrutar de una experiencia muy linda que antes esto no teníamos. Quiero aprender a tocar todos los instrumentos, pero me gustaría ser guitarrista", dijo Tiago, alumno de 16 años.



Todas las orquestas poseen un repertorio propio y retribuyen a la comunidad mediante presentaciones públicas. Así, los chicos logran divertirse y al mismo tiempo dar lugar a la generación de un símbolo de la cultura de los barrios.



Estuvieron presentes en apertura los concejales Luis Samyn Ducó y Sonia Gatarri; la directora general de Gestión Cultural, Marcela Rodríguez Blanco; el coordinador del Programa de Orquestas Infanto Juveniles, Ricardo Gil; y la directora de la orquesta, Rocio Moreira. Volver