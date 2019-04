Con diez hombres, Tigre logró revertir un 0-2 en contra y eliminó a Colón

Tigre dio hoy otra muestra de coraje y determinación para derrotar como local por 3 a 2 a Colón con diez hombres y pasar así a los octavos de final de la Copa de la Superliga, en la revancha disputada en el estadio "José Dellagiovanna".



Nicolás Leguizamón, a los 31 minutos del primer tiempo, y Cristian Bernardi, a los 36 del mismo período, le daban el triunfo parcial al "Sabalero", que hasta con un 2 a 2 pasaba de ronda.



Sin embargo, el "Matador" se recuperó y dio vuelta el marcador con tantos de Lucas Janson, de penal, a los 40 de la etapa inicial, Matías Pérez Acuña, a los 11 minutos del complemento, y Carlos Luna, también desde los doce pasos, a nueve minutos del final.



El dueño de casa terminó con diez jugadores por la expulsión de Alexis Niz, a los 13 minutos de la segunda etapa.



Es la segunda vez en la temporada que a Colón le dan vuelta un 2-0 a favor, ya que anteriormente había ocurrido ante Huracán, cuando el entrenador "Sabalero" de entonces, Eduardo Domínguez, criticó en cancha a sus dirigidos con una descalificadora palabra.



Tras un primer tiempo que lo tuvo como neto dominador, el elenco santafesino declinó completamente en el segundo brindándole la posibilidad al enjundioso Tigre de dar vuelta la serie en base a un enorme esfuerzo de conjunto.

Con un multitudinario marco que no parece no haber tomado nota del reciente descenso de categoría de su equipo, el cuadro del Norte del Gran Buenos Aires no tuvo un buen primer tiempo.



Antes del primer gol "Sabalero", la formación de Pablo Lavallén había llegado dos veces en forma muy clara pero en la tercera logró desnivelar tras un derechazo de Leguizamón a la carrera que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Marinelli.



Cinco minutos después, un desborde del mismo Leguizamón por la zurda derivó en un pase a Bernardi, para que este con un remate poco anunciado eleve las cifras, lo que obligaba a Tigre a hacer tres goles para pasar de ronda.



Puede decirse que hasta ese momento la diferencia era la exacta entre un equipo dominante y un anfitrión desvaído que recién sobre el final del primer tiempo logró reubicarse en el desarrollo a través de la buena ejecución de un tiro penal por parte de Janson, tras una mano en el área de Zuqui.



El complemento le permitió al local potenciar su levantada, siendo el cabezazo bombeado desde la derecha de Pérez Acuña que venció a Burián, el estímulo necesario para intentar llegar a un triunfo que se empezó a asemejar a una utopía luego que el árbitro Vigliano decretara la expulsión del imprudente Niz por doble amarilla por sendas infracciones a Esparza en un puñado de minutos.



Con Carlos Luna en cancha y con el conmovedor aliento de su gente, Tigre arrinconó a su desconcertado adversario, logrando una épica victoria tras un empujón en el área de Vigo a Federico González que el legendario "Chino" transformó en gol mediante otra ejecución de la pena máxima.



Síntesis del partido:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Alexis Niz, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Jorge Ortíz, Walter Montillo; Lucas Janson y Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortíz, Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi, Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Gabriel Esparza y Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.



Goles en el primer tiempo: 31m N.Leguizamón (C), 36m Bernardi (C), 40m Janson de penal (T).

Goles en el segundo tiempo: 11m Pérez Acuña (T), 36m Luna de penal (T).



Cambio en el primer tiempo: 23m Diego Morales por Prediger (T).

Cambios en el segundo tiempo: 31m Franco Zuculini por Bernardi (C), 32m Carlos Luna por Janson (T), 34m Wilson Morelo por Leguizamón (C), 37m Ezequiel Rodríguez por F.González (T), 37m Luis Rodríguez por Estigarribia (C).



Incidencia en el segundo tiempo: 13m expulsado Niz (T).



Estadio: Tigre.



Árbitro: Mauro Vigliano.