Política / Dirigentes de todo el arco político expresaron sus condolencias a Cristina Kirchner por la muerte de su madre Los referentes de todos los espacios políticos expresaron hoy a través de las redes sociales sus condolencias a la ex presidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento de su madre, Ofelia Wilhelm, entre ellos la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

"Mis condolencias a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia ante el fallecimiento de su madre", manifestó la mandataria provincial y de forma similar se expresó Massa, quien además le deseó "mucha fuerza para superar esta pérdida".



El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también envió sus condolencias a la líder de Unidad Ciudadana y su familia, mientras que su par de Chaco, Domingo Peppo, expresó: "Mi más sentido pésame a nuestra compañera Cristina Kirchner por el fallecimiento de su madre. Un fuerte abrazo de todo el pueblo del Chaco en este momento tan difícil".



El chaqueño utilizó, al igual que todos los dirigentes alineados con la ex mandataria, el hashtag #FuerzaCristina, que se instaló rápidamente en Twitter tras la noticia de la muerte de la madre de la senadora nacional a los 89 años.



Su par sanjuanino, Sergio Uñac, fue otro de los mandatarios provinciales en referirse a la noticia y en enviar su apoyo a la ex jefa de Estado: "Acompaño en el dolor a Cristina Kirchner, familia y seres queridos, por la pérdida de su madre Ofelia Wilhelm, mis condolencias y las de mi familia en este triste momento. Que en paz descanse".



"El pueblo de Tierra del Fuego acompaña a la senadora y ex presidenta de la República Cristina Kirchner con hondo pesar por el fallecimiento de su madre Ofelia Wilhelm. Un fuerte abrazo y todo el cariño en este momento tan doloroso", escribió la fueguina Rosana Bertone.



A través de la misma red social se expresó el jefe del bloque de Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, quien manifestó: "Mis condolencias a la ex presidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento de su madre Ofelia Wilhelm".



"Querida compañera Cristina Kichner, un fuerte abrazo para vos, para Máximo y Florencia. Los acompañamos en este dolor", expresó por su parte del jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.



En tanto, el referente del gremio docente de la provincia de Buenos Aires Roberto Baradel, señaló: "Acompaño en este momento de dolor a Cristina Kirchner y a toda la familia. Mis respetos y mi más profunda admiración por todo lo que tuvo que tolerar estos años".



A su turno, el diputado nacional del Frente para la Victoria Fernando Espinoza, manifestó: "Mi más sentido pésame a nuestra Presidenta (sic) Cristina Kirchner por el fallecimiento de su madre, Ofelia Wilhelm. Un fuerte abrazo para toda la familia y hoy más que nunca #FuerzaCristina".



Quiero enviarle mi respeto y mi abrazo a toda la familia de la ex presidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento de su señora madre. Yo perdí a la mía también y la extraño a morir. La acompaño en su dolor", señaló por su parte el astro futbolístico y director técnico del club mexicano Dorados, Diego Armando Maradona.