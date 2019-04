Los usuarios de la línea 723 de muestran conformes con el nuevo recorrido dentro de Nordelta

Destacan la reducción en el tiempo de espera de los colectivos y la rapidez para llegar al trabajo. La medida aprobada por el Concejo Deliberante local en diciembre del 2018, permite que el transporte ingrese de lunes a viernes al complejo de barrios privados, conectando las estaciones de General Pacheco y Benavídez.



Hace poco más de dos semanas, los usuarios comenzaron a hacer uso del servicio que brinda la línea 723 con su nuevo recorrido por la avenida troncal de Nordelta. Luego de haber sido impulsada por el gobierno municipal y aprobada por el Concejo Deliberante de Tigre, la autorización para efectuar dicho trayecto permite a los trabajadores una opción más de transporte.



"Me parece bien esta medida, así uno puede llegar más rápido a su trabajo", destacó Liliana, vecina de Troncos del Talar. "Todo lo que sea para la comodidad y el bienestar de la gente me parece buenísimo", comentó Javier, empleado de construcción.



El circuito comienza en la estación de tren de General Pacheco, ingresa a Nordelta y recorre Avenida de Los Lagos, Avenida del Golf y Avenida de los Fundadores para luego finalizar en la estación de Benavídez. Luego, de la misma forma, el trayecto se realiza hacia la estación de tren de General Pacheco.



Jorge, trabajador de Nordelta, expresó: "Ahora se viaja más rápido. Soy albañil, trabajo hace años en Nordelta y ahora si me tomo el 723 llego en pocos minutos". En tanto, Agustín, vecino de General Pacheco, dijo: "Es genial. Antes esperar 40 minutos era algo de todos los días porque había pocas opciones; pero la cosa cambió para bien".



Se puede usar la tarjeta SUBE y la tarifa tiene el valor mínimo. Los colectivos cuentan con aire acondicionado y acceden con Tag (un dispositivo que permite un rápido ingreso y egreso de los vehículos). Prestan servicio en dos franjas horarias de lunes a viernes: por la mañana de 6.30 a 8.30 hs; y por la tarde de 16 a 18 hs.



El servicio tiene como objetivo ayudar a la conectividad en los horarios de mayor tráfico que coinciden con los horarios de ingreso y egreso de proveedores, así como también con los horarios de colegio.



"Es una buena idea sumar una línea de colectivo que te lleve más rápido al trabajo. Estoy muy contento", opinó Raúl, otro trabajador de la zona.