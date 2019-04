Andreotti inauguró el nuevo SUM de los Bomberos Voluntarios y entregó un nuevo apoyo económico

El Intendente de San Fernando dio apertura al nuevo Salón de Usos Múltiples de la fuerza rescatista, que llevará el nombre del Presidente Honorario, Manuel Unaian. Además, otorgó un nuevo subsidio para que la delegación construya tres playones deportivos donde realizar actividad física.



El trabajo mancomunado entre el Municipio de San Fernando y los Bomberos Voluntarios – institución de 123 años de existencia que integra el Sistema de Protección Ciudadana del distrito- aporta en forma determinante a la seguridad de todos los vecinos.



El Intendente Luis Andreotti, quien fue invitado para la inauguración del nuevo SUM del Cuartel, expresó: “Hoy estamos presentes, como durante todo el año, ayudando a esta institución tan importante y solidaria con el pueblo de San Fernando, entregando un subsidio adicional para terminar el sector donde el personal hace entrenamiento físico. Por suerte cada vez tenemos más chicos estudiando para Bombero, tanto hombres como mujeres; pronto egresa el segundo cuerpo femenino”.



“Estamos contentos; el pueblo de San Fernando sabe que esta institución a la que aporta le brinda un buen servicio trabaja en forma solidaria para cada habitante del distrito. Y tienen un Cuartel modelo que el pueblo hizo, que se mantiene siempre en un primer nivel”, concluyó Andreotti.



En tanto, el Presidente de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, destacó: “La verdad que vamos a contramano del país, porque en estos tiempos tan difíciles seguir avanzando parece algo fuera de lo común. No me canso de agradecer al Intendente Andreotti y a los concejales, que siempre nos apoyan para que nosotros podamos seguir mejorando”



“En pocos días más cumpliremos 123 años de existencia, y es la primera vez que tenemos una Brigada Femenina. El próximo paso es construir un playón con tres canchas pensando en ellas, para que puedan practicar actividades físicas con un profesor de San Fernando. Así que, de nuevo, muchísimas gracias”, finalizó Smoje.



El Jefe Comunal, junto a Héctor Smoje y los familiares del directivo de Bomberos Manuel Unanián, descubrieron una placa designando al SUM recién inaugurado con su nombre en su homenaje. Acompañaron al Intendente Luis Andreotti durante la actividad funcionarios municipales y concejales; ex combatientes de Malvinas Argentinas; y miembros de la delegación rescatista.