Sergio Massa: “El gobierno perdió la confianza de los argentinos”

Así lo expresó el líder del Frente Renovador en el marco del ciclo de conferencias “Preguntar al poder”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer e InfoCiudadana en la Universidad Austral. “Tenemos que definir los mecanismos que vamos a establecer para defender a la clase media, a la Pyme y al tipo que labura todos los días y siente que cada vez le alcanza menos y el país lo deja afuera”, remarcó Massa.

Sergio Massa fue el primer disertante del ciclo de conferencias “Preguntar al Poder”, que impulsan la Fundación Konrad Adenauer, InfoCiudadana y Universidad Austral.



Durante la conferencia, ante estudiantes y docentes universitarios y periodistas, el precandidato a presidente por Alternativa Federal aseguró que "si Argentina no tiene políticas de Estado, vamos a estar avanzando y retrocediendo todo el tiempo. No podemos seguir retrocediendo en materia educativa, empleo, medio ambiente, justicia y desarrollo federal. Debemos recorrer el camino de las políticas de Estado, porque eso nos permitirá defender mejor a los argentinos".



“Tenemos que definir los mecanismos que vamos a establecer para defender a la clase media, a la Pyme y al tipo que labura todos los días y siente que cada vez le alcanza menos y el país lo deja afuera”, destacó Massa y agregó que “el gobierno perdió la confianza de los argentinos, que ya no creen que vayan a bajar los precios, que vendrán las inversiones y los brotes verdes".



Massa también fue consultado sobre la inflación, que según el INDEC registró un 4,7% en marzo y llega a 11,8% en el primer trimestre del año. "Desgraciadamente, el Gobierno desilusionó porque mintió. Macri dijo que controlar la inflación 'era una pavada' y hoy la Argentina tiene récord de inflación", señaló al respecto.



Y finalizó: "Hay que cambiar el camino que eligió el Gobierno y para eso es importante ponerle límites a los que hoy, por ser amigos del presidente, se ven beneficiados. Para que ganen 10 empresas amigas, el gobierno terminó perjudicando a la gran mayoría de los argentinos".



Desde 2007, la Fundación Konrad Adenauer organizó más de cuarenta conferencias de prensa, con la participación de funcionarios y personalidades de todo el espectro político. Con un temario centrado en temas de interés público y actualidad, el objetivo del ciclo "Preguntar al poder" es fortalecer el uso de las conferencias de prensa, bajo un tono de apertura, diálogo y transparencia en el intercambio de preguntas y respuestas.