17/04/2019 - 8:37 | Espectáculos / San Isidro Pedro Juliá expone “World Of Nobody” en San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes La muestra, que puede visitarse en el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459) hasta el jueves 9 de mayo, exhibe un mundo imaginario que tiene como protagonista a una simpática criatura llamada Popoo, quien es el guardián del bosque. Entrada libre y gratuita. Con la muestra de Pedro Juliá continúan las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459).



En el marco de las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459), se inaugurará el sábado 27 de abril, a las 18, en el legislativo local la muestra “World of Nobody” de Pedro Juliá.



La exposición se compone imágenes de un mundo al cual el artista escapa cuando la realidad se pone intensa.

Dicho mundo cuenta con la presencia de un simpátcio protagonista llamado Popoo, que en su rol de guardián del bosque se transforma en distintos animales para ayudar al medio ambiente.



La exhibición podrá ser visitada con acceso libre y gratuito hasta el jueves 9 de mayo: lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 14 a 19.



Se recuerda que todas las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro son gratuitas y no se necesita retiro de entradas o reservas previas.

