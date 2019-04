Tigre entregó útiles escolares a vecinos de San José y Cina Cina

Son jóvenes y adultos que asisten a clase en los Centros de Integración Social de los barrios. El kit brindado por el municipio consistió en cartucheras, cuadernos, lápices y distintos elementos. En el año, también fueron entregados a alumnos de escuelas estatales, y a merenderos y comedores.



El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de kits escolares, en los Centros de Integración Social de los barrios San José, en Tigre norte, y Cina Cina, de Troncos del Talar. Los útiles fueron recibidos por jóvenes y adultos que cursan estudios secundarios.



“Venimos trabajando con todos los establecimientos educativos públicos con el objetivo de acompañar y brindar las mejores condiciones para el estudio, algo clave para la transformación de la sociedad. Por eso nos pone tan contentos ver que los adultos de Tigre deciden aprovechar esta herramienta para cambiar sus realidades”, indicó la concejala, Gisela Zamora.



El kit de útiles entregado consistió en cartucheras, cuadernos, lápices negros y de colores, gomas de borrar, reglas, tijeras y pegamento. En lo que va del año, el Municipio de Tigre ya entregó mochilas y útiles escolares a todas las escuelas primarias y especiales de gestión estatal del distrito, y a comedores y merenderos.



“Nuestro objetivo es acompañar de manera integral a la comunidad educativa, en todos los niveles. En esta ocasión brindamos un fortalecimiento material, un empuje para que los vecinos puedan terminar la cursada en estos momentos tan complicados que estamos pasando”, indicó el titular de la Agencia de Promoción del Hábitat y la Economía Popular, Federico Ugo.



Como parte de la serie de políticas públicas que el municipio lleva a cabo para todos los niveles de enseñanza, las escuelas primarias estatales del distrito recibieron mobiliario nuevo para un total de 150 aulas. Con una inversión de más de 9 millones de pesos, y bajo el programa “Bancamos tu Lugar”, se busca que los niños que comenzaron primer grado tengan sillas y bancos nuevos.



“En el Concejo Deliberante aprobamos un proyecto en función de mantener este apoyo a la terminalidad educativa, en contraposición con la inacción del gobierno provincial. Por eso, aunque en otras jurisdicciones no nos acompañen, en Tigre estamos cerca de quien estudia”, señaló el concejal, Rodrigo Molinos.



“Yo busco terminar mis estudios porque me encanta escribir y estudiar, pero además para tener más conocimiento. Y esta es una ayuda grande para conseguir las cosas que a veces no podemos comprar”, señaló Elvira, vecina de Troncos del Talar.



El Municipio destinará en total más de 150 millones de pesos en obras de construcción y arreglos de infraestructura en escuelas. En esa línea, ya puso en marcha múltiples obras en jardines maternales, escuelas primarias y secundarias. Además, en el marco del programa “Aprender Jugando”, este año continúa la instalación de nuevos juegos recreativos en los patios de los jardines de infantes.



Estuvieron presentes: la concejala, Sonia Gatarri; el director coordinador de Ayuda Social, Nicolás Seibelt, y la consejera escolar, Melina Ávalos.