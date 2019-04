15/04/2019 - 9:17 | Política / Teresa García: “mi intuición femenina me dice que Lavagna se va a bajar de la candidatura” Herramientas: Compartir: La presidenta del bloque de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana, Teresa García, señaló hoy que su “intuición femenina” le dicta que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna “se va a bajar” de su candidatura a Presidente.

“Se va a bajar de la candidatura. Mi intuición femenina me dice eso”, afirmó en declaraciones a NA.



Para la legisladora provincial, Lavagna “se está desinflando” porque “no logra ganar volumen en las encuestas” ni ordenar las candidaturas dentro de Alternativa Federal.



Al ex ministro de Economía le cuestiona el hecho de que postule a la ex presidenta Cristina Kirchner como “su límite” a la hora de construir una alianza electoral: “Es como querer ponerle fronteras al cielo. Nadie que esté en su sano juicio reniega de la figura del dirigente político que está entre 36 y 38 puntos promedio”.



Y añadió: “En cambio, Cristina dice que está dispuesta a charlar con todo el mundo. Si querés ganar, tenés que hablar con todos. Salvo que quieras ser funcional a algo y ese algo sea la derrota del peronismo”.



Sobre la posibilidad de tender puentes con el massismo, la ex diputada nacional del Frente para la Victoria dijo que está a favor pese a que “seguramente hay sectores que en materia política han ayudado al Gobierno”.



No obstante, señaló que no es admisible que el Frente Renovador exija como condición para sumarse a la unidad del peronismo que Cristina Kirchner se autoexcluya como candidata.

“No se puede condicionar a la dirigente que más volumen tiene.



Yo no me atrevería a decir quién tiene que ser el candidato del Frente Renovador. Eso es una decisión de Sergio Massa, de Graciela Camaño y demás”, resaltó. Volver