Donda se sumó al “Frente Patriótico” que lidera el PJ y apoya a Kicillof como candidato a gobernador

La diputada nacional Victoria Donda se sumó al armado electoral que lidera el PJ y ya divulgó fotos junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof, en lo que se lee como un apoyo explícito a su posible candidatura a gobernador bonaerense.

Luego de haber participado el sábado en la cumbre del peronismo bonaerense en Avellaneda, la líder del partido Somos fue recibida este domingo junto al coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, por el presidente del PJ provincial, Fernando Gray.



La reunión, de la que también participó el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, tuvo lugar en la histórica sede del sello, ubicada en Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera.



De esta manera, el peronismo sigue incorporando referentes del sector de la centroizquierda que fueron críticos de los gobiernos de Cristina Kirchner como Víctor de Gennaro y Claudio Lozano de Unidad Popular, Fernando “Pino” Solanas y Mario Cafiero de Proyecto Sur, y ahora Donda y Menéndez de Somos.



Donda ya venía acercándose al kirchnerismo, pero su presencia el sábado junto a los principales dirigentes de Unidad Ciudadana y del PJ bonaerense fue la confirmación final de la alianza.



La diputada progresista se perfila como candidata a jefa de Gobierno porteño en un frente junto al kirchnerismo y el peronismo, aunque posiblemente le toque enfrentar al camporista Mariano Recalde en las PASO.



En provincia de Buenos Aires, Donda blanqueó su apoyo a Kicillof como postulante a gobernador a través de una contundente “selfie” que publicó en su cuenta de Instagram en la que se muestra sonriente junto al economista. .



“Ante la crisis y la decepción necesitamos unidad y esperanza para construir el país que nos merecemos y salir de esta crisis en la que nos ha metido este Gobierno insensible. Es lo que nos piden en cada lugar al que vamos”, escribió la diputada al pie de la foto.



Kicillof no es el único aspirante a convertirse en el candidato a gobernador bonaerense del peronismo: también pujan por ese lugar los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de La Matanza, Verónica Magario; y de San Antonio de Areco, Francisco Durañona; el diputado nacional Fernando Espinoza; y el ex secretario de Seguridad Sergio Berni.