Gray: “a Vidal la increpa la misma gente que la votó”

El titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, aseguró hoy que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, “no puede transitar una calle” en la provincia y señaló que es “increpada por la misma gente que la votó y está desilusionada”.



“Ella ya hace varios meses largos que está en una muy mala situación política, al nivel que no puede transitar la calle en la Provincia. No puede ir a una escuela pública, no puede ir a una unidad sanitaria, a un hospital”, indicó.



En diálogo con Futurock, el intendente de Esteban Echeverría sostuvo que a raíz de esta situación la referente del PRO “está encapsulada” y sólo se desplaza “en helicóptero”, al tiempo que “no se sabe qué actividad pública tiene”.



“Cuando uno como intendente va a inaugurar una escuela, uno va con el gobernador pero uno no sabe quiénes son los docentes, los padres, la cooperadora. Cuando ella va a una escuela la increpa la misma gente que la votó y está desilusionada. No la increpan militantes. Ese es el problema que tienen. Hay miles de desilusionados porque no han cumplido lo que les dijeron en campaña”.



En esta línea, Gray se mostró confiado en que el peronismo logrará la victoria en los próximos comicios en la disputa con Vidal y se quejó del decreto del Gobierno nacional para prohibir las denominadas listas colectoras.



“Es el único Gobierno que desde la recuperación de la democracia modifica permanentemente la ley electoral a días de una elección y de forma inconsulta. Las reformas electorales deberían hacerse en años no electorales. Esto es de manual”, consideró.



Y agregó: “El Gobierno está muy mal electoralmente y por eso cambia las reglas de juego. Vamos a ir a la Justicia y a los organismos internacionales para rechazar el decreto de Macri que modifica la Ley Electoral”.



Por último, el jefe comunal se manifestó a favor de que la senadora nacional Cristina Kirchner sea la candidata presidencial del peronismo: “Es la figura que debe encabezar nuestra lista y a partir de ahí ordenamos todos los cargos”.



Para Gray, la líder de Unidad Ciudadana es la dirigente con más “potencia electoral” y que además “trasciende las fronteras del país”.



“Es un dirigente regional, conocida más allá de la Argentina. No hay reunión a donde yo vaya donde no me pregunten por Cristina y cuando vuelve Cristina. Esto es unánime en todos los niveles, con comerciantes, en los barrios”, concluyó.