Andreotti inauguró un nuevo Centro de Salud y Vacunatorio

El Intendente de San Fernando dio apertura al nuevo Centro Primario de Salud y Vacunatorio Municipal “San Fernando Centro” (Av. Avellaneda 1460). El nuevo espacio cuenta con servicios de clínica médica para adultos y niños, área de zoonosis para personas que sufrieron mordeduras, enfermería y vacunación, con modernos consultorios y una cámara de frío para preservar vacunas. ver video



Luis Andreotti, Intendente de San Fernando realizó el corte de cinta del nuevo Centro Primario de Salud y Vacunatorio Municipal “San Fernando Centro”, ubicado en Avellaneda 1460. El acto inaugural contó la presencia de la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio; funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; vecinos y comerciantes.



“Estoy muy contento por una nueva inauguración y más porque se trata de un tema de salud. Entendemos que un vacunatorio ayuda mucho por todo el trabajo que hace en prevención. Hoy la salud demanda una gran inversión, pero si la administración de los recursos no se hace de una manera eficiente, no puede llegar a todos los vecinos”, expresó el Jefe Comunal.



En ese sentido, Luis Andreotti consideró: “Cuando llegamos a la gestión había 200.000 atenciones por año, y antes de inaugurar el Hospital Municipal ya estamos en las 1.200.000. Tenemos el índice de mortalidad infantil en 19 cada mil habitantes y en los últimos años ha bajado a un solo dígito. En 2012 la inversión en salud era apenas del 5% del presupuesto municipal y hoy abarca el 20% del total”.



El nuevo edificio está conformado por una planta y un patio que provee aire y luz al centro. Allí se encuentra el hall de acceso con una sala de espera, una cómoda recepción, sanitarios, dos consultorios y una sala de espera para el área de niños. El nuevo edificio también cuenta con una moderna cámara de frío de 10 metros cuadrados para la preservación de vacunas, una farmacia, enfermería y sala de medicamentos que se comunica con dos cómodos boxes de vacunación.



La Secretaria de Salud Pública, Alicia Aparicio, sostuvo: “Este vacunatorio es un sueño en el sentido de que no teníamos un edificio propio y ahora además hemos sumado un Centro de Atención Primario para una zona donde tenemos muchos abuelos. La gente mayor nos pedía tener un lugar cerca para tomarse la presión o hacerse una curación y no tenían a donde recurrir. Esto les va a venir muy bien”.



Por su parte, el Director General de Salud, Guillermo Brambila, explicó: “El nuevo vacunatorio municipal, que hoy se compone como una central de depósito de inmunizaciones, nos va a permitir una excelente conservación de las vacunas frente a posibles problemas de corte de energía. Contar con una dependencia con gran logística y una cámara de frío, posiciona al distrito en un lugar de envergadura”.



Cabe destacar que el Municipio de San Fernando desarrolla una cobertura integral de vacunación con 25 centros distribuidos en todo el distrito, tanto en continente como en islas, y un móvil de vacunación que llega directamente al vecino en vía pública o en su domicilio.



Luis Andreotti concluyó: “Ahora viene lo más difícil que es prestar un buen servicio, porque cortar la cinta es fácil, invertir gracias al acompañamiento de los vecinos, no fue tan difícil. Hoy viene la etapa de que el servicio mejore la calidad de vida de todos”.