El Senado bonaerense aprobó la designación de Sergio Torres en la Suprema Corte de justicia

Por unanimidad, el Senado bonaerense dio su acuerdo hoy para que el juez federal Sergio Torres sea el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

El cuerpo presidido por el vicegobernador Daniel Salvador no tuvo objeciones para la designación del magistrado, que había sido propuesto para el cargo por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



El trámite de su nombramiento fue rápido, ya que la mandataria bonaerense lo postuló en marzo y la semana pasada la comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con su pliego, aprobado este jueves en el recinto.



Torres estuvo presente en la sesión, en la que hablaron los presidentes de las bancadas y, en ese marco, el senador radical Marcelo Dileo destacó su posición en defensa de los derechos humanos, transparencia y su posición sobre violencia de género.



El presidente de la bancada del Frente Renovador, José Luis Pallares, destacó las 387 adhesiones que tuvo la candidatura del juez y en particular dos de ellas: la de la Universidad de Buenos Aires y la de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.



Mientras que el jefe de la bancada del PJ, Darío Díaz Pérez, destacó la "transparencia y honorabilidad" del candidato, la presidenta de la bancada de UC-FpV, Teresa García, subrayó que Torres haya "jugado en momentos muy difíciles de la historia una postura de compromiso".



El presidente de la bancada de Cambiemos, Roberto Costa, recordó que le llevó dos años a Vidal cubrir esta vacante, demora que según el legislador, tiene su "justificación" en el propio candidato finalmente escogido.



Por último, Costa pidió considerar "otros pliegos" de miembros de la Suprema Corte en el Senado en los próximos meses, pues consideró que los 75 años, como edad tope para desempeñarse como integrante de la Corte Federal, "también corren en la provincia".

El magistrado, de bajo perfil político, actualmente ocupa uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py.



Con su postulación, el Ejecutivo busca completar la vacante abierta en 2016 por Juan Carlos Hitters, que renunció a su cargo.



Según supo NA, el Ejecutivo priorizó en su designación la especialización de Torres en materia penal, un área a la que no se dedica ninguno de los otros miembros actuales de la Suprema Corte.



El principal tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires está integrado por Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri, a los que se sumará Torres.



La presidencia de este cuerpo es rotativa, y el marplatense Pettigiani la ocupa en la actualidad.