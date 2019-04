Macri anunciará el miércoles medidas para tratar de paliar la inflación y reanimar el consumo

El presidente Mauricio Macri hará finalmente el próximo miércoles los anuncios que se vienen preparando con la intención de atenuar los efectos de la inflación y reactivar la economía, luego de que funcionarios analizaron ese paquete de medidas con gobernadores de Cambiemos.

Así lo adelantó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras encabezar en la Casa Rosada el encuentro con los mandatarios oficialistas, aunque el funcionario se mostró hermético a la hora de dar algún tipo de adelanto sobre esas medidas que se adoptarán.



Según trascendidos, los anuncios incluirían tres líneas de crédito -los préstamos Anses, Procrear y Mejor Hogar-; el relanzamiento de programa Ahora 12 para compra de electrodomésticos e indumentaria, además de la extensión de Precios Cuidados, con nuevos productos.



En una conferencia de prensa, Peña sólo se limitó a decir que el anuncio del Presidente (del cual aún no se sabe el lugar y el horario) "no se trata de un plan", como indicaron algunas versiones, sino de "medidas" para "ayudar a bajar la presión de la inflación y que la economía se reactive cuanto antes".



La reunión se produjo en medio de tensiones entre dirigentes de las fuerzas que integran Cambiemos (PRO, UCR y Coalición Cívica) por las diferencias que surgieron sobre cómo afrontar la recesión económica, que comenzó a complicar el plan reeleccionista de Macri.



De hecho, esa situación también amenaza las posibilidades de mantenerse en sus cargos a los cinco gobernadores del oficialismo que visitaron la Rosada este jueves: María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires).



Cornejo es el único que no tiene posibilidad de reelección porque así lo establece la Constitución mendocina, pero aspira a que un hombre suyo lo suceda a partir de diciembre.



Peña, en línea con declaraciones previas del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró que las próximas medidas no implicarán "herramientas que no han funcionado", en alusión a tratar de imponer un "acuerdo de precios" que podría derivar en faltante en las góndolas y desabastecimiento.



Trascendió que durante la reunión, la gobernadora Vidal hizo hincapié en la necesidad de contener la suba de precios de productos de supermercados y no se descarta que más allá de los anuncios del Presidente, pueda avanzar con una "Ley de Góndolas", similar a la que promueve Elisa Carrió, enviándola a la Legislatura provincial.



La ley de Carrió propone prohibir "pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características".



Por su parte, los gobernadores radicales -Cornejo, Morales y Valdés- hicieron foco en aplacar las subas en tarifas de servicios públicos y combustible.



En la rueda de prensa, Peña también hizo alusión a "la incertidumbre que genera el proceso electoral" en la Argentina:



"Mercado e inversores toman recaudos frente a esas incertidumbres", planteó, al aludir así a las nuevas subas que tuvo el dólar desde el mes pasado.



El jefe de Gabinete estuvo acompañado por el ministro Frigerio, su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el titular de la AFIP, Martín Cuccioli, entre otros funcionarios.