11/04/2019 - 15:58 | Actualidad / Paran los casinos bonaerenses y no descartan medidas de fuerza en Semana Santa Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los trabajadores de los casinos bonaerenses anunciaron en la ciudad de Mar del Plata un paro de actividades para la jornada de mañana, en rechazo al cierre de las salas de juego en las localidades balnearias de Necochea y Mar de Ajó, y no descartaron nuevas medidas de fuerza para Semana Santa.

Los casineros informaron durante una conferencia de prensa realizada en el hall del Casino Central marplatense que las salas bonaerenses no abrirán sus puertas durante 24 horas, para repudiar la decisión del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de cerrar desde el 1 de junio los establecimientos de Necochea y Mar de Ajó, y para exigir además la reapertura de la negociación paritaria.



La trabajadores comunicaron además que mañana desde las 15 habrá una asamblea en Mar del Plata con empleados de todos los casinos provinciales para trazar una línea de acción de cara a los próximos días, que podría incluir un paro para el jueves y viernes santos.



A las 18, en tanto, realizarán una marcha por las calles del centro marplantese para visibilizar el conflicto.

Daniel Méndez, presidente de la Asociación de Empleados de Casinos, dijo a Télam que "el gobierno bonarense comunicó a través de una circular, firmada por el titular de Lotería, Matías Lanusse, que las sedes de Necochea y Mar del Ajo van a cerrar a partir del 1 de junio".



"Esto afecta a cerca de 150 trabajadores, que podrían ser reubicados y desplazados de sus ciudades, de un modo muy traumático, que es un atropello a los derechos laborales y que en muchos casos terminan en renuncias forzadas", señaló.



Méndez indició que "no está para nado claro cómo van a reubicar a estos compañeros, ni por cuánto tiempo, o cómo se va a pagar el desarraigo, y hasta se habla de que algunos puedan ser ubicados en otras dependencias provinciales".



Por su parte, Roberto "Chucho" Páez, secretario General de la Asociación de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos, aseguró a Télam que la medida de fuerza busca además "la reapertura de la negociación paritaria, porque los salarios quedaron desfasados por la inflación".



"Reclamamos además el pase planta de los compañeros contratados, tal como estaba acordado con el gobierno provincial, que se pague un adicional que deben hace tres años por gastos de movilidad, y que brinden los insumos necesarios para sus tareas a los trabajadores", agregó.