Sergio Massa: “El país está en crisis por las malas políticas económicas de este gobierno”

El precandidato a presidente por Alternativa Federal cargó contra el Gobierno Nacional por el delicado presente que vive la economía argentina. “La gente está golpeada por la inflación, la caída del sector productivo y la alta tasa de desempleo”, remarcó.



En declaraciones radiales, Sergio Massa analizó la delicada situación económica actual y culpabilizó directamente al Gobierno Nacional por sus “malas políticas económicas”.



"Hoy, la gente está golpeada por la inflación, la caída del sector productivo y la alta tasa de desempleo. Los argentinos están invadidos por la desconfianza al gobierno porque no ha acertado las medidas económicas y no ha cumplido con nada de lo que prometió”, añadió el líder del Frente Renovador.



Y, en ese contexto, planteó la necesidad de que “los precandidatos le contemos a la gente cómo vamos a sacar el país adelante, en lugar de caer en la trampa de discutir nombres o candidaturas. Pero sobre todo, que vayamos a la Argentina de la producción y el trabajo"

“Nosotros nos propusimos buscar consensos y construir un espacio superador a la etapa anterior y la actual a partir de 10 compromisos o políticas de Estado”, continuó el precandidato a presidente por Alternativa Federal.



Massa también habló del conflicto con las tarifas de agua, gas y luz, y manifestó que “el problema es que se aumentaron en forma desproporcionada con respecto a los salarios, cuando la Corte Suprema había planteado precisamente lo contrario: proporcionalidad y razonabilidad. Por eso, nosotros hace 3 años propusimos que las tarifas aumenten por Coeficiente de Variación Salarial, que no suban más que los salarios”.



Y expresó además que “que el Gobierno le entregó al mercado el manejo de tarifas y terminó empobreciendo a la clase media, para beneficiar a las 10 empresas amigas que administran la energía".



Anoche, el líder del FR se reunió con los referentes de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), acompañado por los diputados nacionales Diego Bossio y José de Mendiguren, y el economista Aldo Pignanelli. En ese marco, Massa manifestó su preocupación por la caída del sector agrario y sostuvo que “la Argentina necesita un gran acuerdo económico y social entre todos los sectores, y eso se logra desde el 11 de diciembre con un nuevo gobierno y una nueva mayoría". Además, reconoció la importancia del campo y de las economías regionales para poner de pie nuevamente a la Argentina.