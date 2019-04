La provincia invirtió 804 millones de pesos en equipamiento para hospitales

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó una inversión de $804 millones en equipamiento para 56 hospitales, en mediana y baja complejidad.

"Los hospitales de la Provincia necesitaban una intervención a fondo, no solo en materia edilicia, sino también en equipamiento y recursos humanos. Estamos trabajando en esa línea, incorporando tecnología de mediana y alta complejidad para mejorar la calidad de atención. Algunos hospitales no recibían equipamiento desde hace más de 15 años", explicó Andrés Scarsi, ministro de Salud bonaerense.



Las compras de mediana y baja complejidad se dividieron en 58 equipos para unidades quirúrgicas, servicio de anestesia y monitoreo central, 38 mesas de cirugía y Arco en c, 100 cardiodesfibriladores y mesas de anestesia, 244 centrales de monitoreo, ecógrafo general y monitor multiparamétrico y 118 unidades de neonatología.



También se incorporaron 130 aparatos de ventilación adulto- mediátrico, 347 equipos para cirugía, laparoscopía y otros soportes de vida.



Por otra parte, y como equipamiento de alta complejidad, se compraron 8 tomógrafos, 3 resonadores, 2 Cámara Gamma y un angiógrafo.



Además, se incorporaron otros 41 millones de inversión provenientes del PNUD/Sumar divididos en 36 millones invertidos en 14 torres de Laparoscopía para el Plan Provincial de Control del Cáncer (PPCC), y otros 5 millones con los cuales desde la Dirección Provincial de Programas Sanitarios se compraron un elastógrafo y 10 retinógrafos.



Mientras, desde Apoyo Financiero (SAMO), se sumaron otros 53 millones de inversión con los cuales se compraron, entre otros equipamiento, endoscopio, bomba inyectora, camas ortopédicas eléctricas, electro bisturí, para 23 hospitales.