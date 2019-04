Scaloni herido levemente en la cara tras ser atropellado en Mallorca mientras andaba en bicicleta

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sufrió hoy lesiones leves en el rostro que lo obligaron a recibir "tres puntos" de sutura en el lado izquierdo de la cara, luego de ser impactado por un automóvil mientras andaba en bicicleta por la ciudad de Caviá, en la isla española de Mallorca.

"Estoy bien. Me abrí un poquito la cabeza y nada más. Ya estoy volviendo a casa", afirmó Scaloni escuetamente en declaraciones telefónicas al canal Telefé, para alejar versiones sobre su estado de salud luego del incidente de tránsito.



Enseguida, el entrenador de 40 años publicó una fotografía en su cuenta oficial de Twitter, en la que se ven los daños ocasionados por el golpe que sufrió alrededor de las 10:00 (hora española), con hematomas debajo y encima del ojo izquierdo y un cuello ortopédico para evitar movimientos bruscos de la cabeza.



El santafecino jugó en el Real Club Deportivo Mallorca entre 2008 y 2009, antes de culminar su carrera como futbolista en los clubes italianos Lazio y Atalanta, aunque su lugar de residencia quedó en la isla española.



Allí estaba de vacaciones hasta el próximo viernes, cuando regresará a la Argentina para iniciar el último tramo de preparación y armado de la lista de 23 jugadores convocados para disputar la Copa América de Brasil, entre junio y julio próximo.



El portal "Crónica Balear", de la mencionada ciudad española, informó que el conductor del automóvil que atropelló involuntariamente al DT de la Selección, de 40 años, "es amigo de Scaloni" en la localidad de Caviá.



"Cerca de las 10:00, Scaloni circulaba en bicicleta por esta zona y un coche que daba marcha hacia atrás en la puerta del colegio Ágora de Puerto Portals no lo ha visto y lo ha tirado al suelo. El entrenador ha caído de cabeza contra los adoquines y ha sufrido un traumatismo facial, policontusiones y numerosas dermoabrasiones. Scaloni ha sufrido un corte en la ceja bastante importante, de unos 10 centímetros, y otro corte debajo del ojo", informó el mencionado portal.



Según fuentes municipales de Calviá citadas por la agencia internacional AFP, el propio conductor del vehículo llamó a la policía y a una ambulancia, que trasladó al seleccionador argentino al hospital Son Espases, donde recibió las curaciones antes de ser dado de alta.



Rápidamente la noticia sacudió las redes sociales, donde circularon innumerables versiones sobre el estado de salud de Scaloni, que obligaron a la AFA y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia, a aclarar la situación.



"El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, sufrió hoy un accidente sin gravedad mientras conducía su bicicleta.



Actualmente se encuentra camino a su domicilio tras el alta médica", explicó la cuenta oficial de la Selección en la red social Twitter.



Asimismo, el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tuiteó: "Hace minutos me comuniqué con Lio Scaloni y está bien. Tuvo un accidente en Mallorca y gracias a Dios ya está de alta".