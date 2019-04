El Massismo presentó el Manifiesto por una Campaña Limpia, Transparente y Ejemplar

El espacio liderado por Sergio Massa dio a conocer hoy su Manifiesto por una Campaña Limpia, Transparente Y Ejemplar, resultado del trabajo conjunto de la referente del FR Mónica Litza con diferentes organizaciones e instituciones académicas, el cual forma parte de los 10 Compromisos para la Argentina del Futuro anunciados recientemente, y sienta las bases sobre las que se desarrollarán las actividades de cara a las elecciones.

Con el objetivo de elevar el nivel de la calidad política e institucional argentina, el espacio liderado por Sergio Massa, a través de la referente del FR Mónica Litza, presentó hoy un manifiesto para establecer reglas claras de cara a las elecciones 2019, que comprenden la no utilización de Bots o Trolls para distorsionar la realidad, no difamar y no mentir, desarrollar una campaña basada en la verdad, ser transparentes respecto a la información que se difunde y ayudar a concientizar sobre el riesgo social y político de la desinformación.



El Manifiesto también repudia la utilización de información sobre la vida privada de cualquier candidato, como así también se asume el compromiso de desarrollar una campaña en la que la agenda de género sea un pilar fundamental en el desarrollo de las propuestas.



Durante la presentación, Litza expresó la importancia de que esta iniciativa sea compartida por todo el sistema político, como así también por parte de los gigantes de la información como Google, Facebook y Twitter, con quienes Sergio Massa mantendrá reuniones próximamente para debatir esta iniciativa.



“Vivimos en la época de la posverdad y fácilmente se puede instalar una noticia falsa. El peligro es que esas noticias falsas suelen tener algo de verdad y apuntan a reforzar las creencias de cada uno. Es importante que los votantes sepan que, así como se comporten los candidatos durante la campaña, es como van a gobernar. Por eso no vale ocultar, no vale mentir y no vale agredir”, indicó. .



“Este es un primer paso que damos nosotros, pero invitamos a todos a sumarse. Si hacemos una campaña transparente, vamos sentando las bases”, agregó.



Cabe destacar que la semana pasada Sergio Massa encabezó un encuentro con referentes de diferentes ONGs e instituciones académicas con el objetivo de debatir esa iniciativa. En aquella oportunidad, Massa ratificó su compromiso de trabajar de manera conjunta en el armado de una agenda común y destacó: “Creemos que estos temas forman parte del salto de calidad que sé que la Argentina puede dar”.