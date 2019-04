San Isidro realizó una jornada de capacitación para mujeres emprendedoras

La prestigiosa diseñadora Maureene Dinar brindó un seminario sobre herramientas para emprender nuevos desafíos.



Con el objetivo de brindar herramientas para emprender nuevos desafíos, y poner en marcha nuevos proyectos y emprendimientos, en el Club Atalaya de la Horqueta se realizó una jornada de capacitación motivacional para mujeres, a cargo de la prestigiosa diseñadora internacional Maureene Dinar.



“Esta es una idea de la Municipalidad para que las sanisidrenses puedan adquirir herramientas para descubrir su potencial y emprender nuevos desafíos. La charla además tiene que ver con el empoderar, es decir darle fuerza a la mujer, quitarle los miedos de comenzar un proyecto propio y orientarla, entre otras cuestiones”, explicó Dinar.



Durante el encuentro también se compartieron las experiencias de distintas mujeres que lograron concretar sus proyectos y objetivos.



“Siempre me interesó el tema de la moda y quiero saber más para empezar un proyecto que tengo. Me parece una iniciativa bárbara y motivante”, comentó Elba Moralez, de Beccar.



“Conocí a Maureene en su estudio y no dudé en venir porque me encanta todo lo que hace y quiero saber más sobre emprender”, agregó Verónica Gutiérrez, de Boulogne.



Las participantes recibieron un kit de inscripción con regalos. Además, se realizaron sorteos y hubo entrega de premios.



Para más información sobre futuros encuentros, se pueden comunicar al 4512-3292, o por mail a info@maureenedinar.com.ar