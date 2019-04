"Tigre con vos" llegó a Pacheco y Don Torcuato para atender las consultas de los vecinos

Las jornadas fueron en las plazas El Zorzal y Aviadores de Malvinas, dónde los móviles de zoonosis y salud, junto a los stands de todas las áreas municipales brindaron servicio y asesoraron a la comunidad.



En un ida y vuelta con vecinos, el Municipio de Tigre realizó nuevas jornadas del Programa "Tigre con vos", en las Plazas El Zorzal de General Pacheco y Aviadores de Malvinas en Don Torcuato. Distribuidas por stands, las áreas municipales asesoraron y atendieron las consultas de la comunidad.



La concejala Gisela Zamora dialogó con vecinos y afirmó: "Continuamos recorriendo todos los barrios del distrito, brindando al vecino todas las herramientas que tengan que ver con su desarrollo humano, a través de las distintas áreas. En cada 'Tigre con vos' son muchos los que se acercan y aprovechan en el acto a hacer sus trámites, ahorrando tiempo y dinero".



Las áreas de salud y zoonosis se hicieron presentes para atender consultas y brindar servicios en: atención odontológica, calendario de vacunas, chequeos de peso y presión arterial, realización del test rápido de HIV y vacunaciones, castraciones y desparasitaciones para mascotas. Entre otros trámites, se pudo realizar la firma de libreta de ANSES, sólo con inscripción previa en el Centro de Salud; y Desarrollo Social brindó asesoramiento sobre el programa Más Vida e información acerca de Fortalecimiento Familiar y Discapacidad.



"Hay cada vez más acercamiento por parte de los vecinos con muchas consultas en las distintas áreas; y eso permite que nos conozcamos cada vez más. Promocionamos el cronograma en las distintas redes del municipio porque el programa continuará por todo el distrito cada viernes. Es una decisión del intendente Julio Zamora llevar adelante esta iniciativa y estamos muy contentos por los resultados que está teniendo", destacó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López.



Sobre temas referidos a Educación, se brindaron inscripciones al programa de becas Tigre Educa y el Centro Universitario Tigre (CUT); mientras que Empleo recibió currículums vitae y brindó información respecto a los cursos de Tigre Instituto Formativo y el Polo Tecnológico Social. La gente también pudo consultar en cultura la oferta de talleres en las delegaciones y las opciones de agenda cultural; y deportes brindó su cronograma de actividades en los 18 polideportivos municipales.



"Poner al servicio del vecino el aparato estatal municipal es importante y en contraposición con lo que vemos en la jurisdicción tanto nacional como provincial, tan lejana a la gente. Por eso, como funcionarios municipales nos ponemos al lado de nuestros vecino en momentos tan difíciles que vive el país", expresó el concejal Rodrigo Molinos.



Viviana, vecina de El Zorzal comentó: "Me enteré que 'Tigre con vos' llegaba al barrio y no dudé en venir. Aproveché e hice de todo, vacunación, libreta sanitaria, tramitaciones con la tarjeta Soy Tigre y también traje a castrar a mi mascota".



La tarjeta de beneficios Soy Tigre fue otro de los trámites demandados, así como la instalación en los celulares de la app Alerta Tigre; la solicitud del botón de pánico domiciliario y la realización de consultas sobre obras a futuro, escrituración, defensa al consumidor, entre otros.



"Me parece importante que el municipio se acerque para que los vecinos podamos aprovechar a hacer consultas. La atención es excelente y uno se siente muy cómodo", dijo Florencia, vecina de Don Torcuato.



"Tigre con vos" ya pasó por: La Paloma, Don Torcuato, Las Tunas, Ricardo Rojas, Benavídez, Rincón, Tigre, Los Troncos, Benavídez y Pacheco. La próxima edición será el viernes 13 de abril en la Plaza El Talar, de 9 a 14 hs.



Compartieron también las jornadas: el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el concejal Sebastián Schafer; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el delegado de General Pacheco, Claudio Staub; la delegada de Don Torcuato este, Mercedes García; la directora general de Asistencia Social, Verónica Salcedo; la directora general de Promoción y Fortalecimiento Familiar, Ximena Guzmán; vecinos; entre otros.