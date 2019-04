08/04/2019 - 15:57 | Política / Solá: “el gobierno tiene que solucionar los créditos uva, si conocieran la 1050 nunca hubieran hecho esta barrabasada” Herramientas: Compartir: El precandidato a presidente y líder de Red x Argentina, Felipe Solá, exigió hoy al Gobierno nacional que “solucione” la crisis de muchas familias que tomaron un crédito en UVAs y ahora no pueden pagar la cuota.

Solá destacó la prioridad de “solucionar la crisis habitacional e inmobiliaria que vive la Argentina, agravada por el desequilibrio fiscal y la suba del dólar”.



“Creo que es importantísimo prestarle mucha atención a algo que pasa todos los días en la Argentina, que no es nuevo, donde es cada vez menor el número de personas que pueden pagar impuestos”, dijo.



En esa línea, agrego que es la concentración de impuestos y la carga final que tiene cualquiera que adquiera una obligación fundamental en el país, que es dar trabajo por ejemplo.

Y añadió que “la carga impositiva es fenomenal por todos lados” porque “hay un 30% de argentinos que no pagan los impuestos porque no pueden pagarlos”.



Sobre la crisis habitacional, Solá destacó: “Lo que creo que el gobierno tiene que solucionar también son estos créditos que ha dado con capital indexado los UVA y los UVI. El problema es que no conocen la historia, si conocieran la 1050 nunca hubieran hecho esta barrabasada, cuanto más cuotas se pagan, más se debe”.



Lo que ocurre es que con la disparada de la inflación y el derrumbe de los salarios, a muchas familias se les está complicando poder pagar la cuota de la vivienda para la que destinaron ya los ahorros de toda su vida.



“Además las cuotas se indexan por el valor de la construcción del metro cuadrado que se ha ido para arriba, que no es lo mismo que el valor de los inmuebles. Lo que ha subido es el valor de la construcción, y eso se refleja en las subas del valor de las cuotas”, dijo Solá.



Y se lamentó con que “el gobierno no haya hecho nada para solucionar este problema”.



“Hay gente que trabaja casi solo para pagar una cuota y no quedarse sin su casa”, concluyó. Volver