08/04/2019 - 14:57 | Actualidad / El gobierno bonaerense afirma que no hubo descuentos masivos a docentes Herramientas: Compartir: El gobierno bonaerense informó hoy que el procedimiento para el pago de sueldos de marzo a todos los docentes de la provincia se hizo de manera normal, y que si hubo algún error se “resolverá inmediatamente” al tratarse de casos particulares, luego de que los gremios docentes denunciaran días atrás la aplicación de descuentos “arbitrarios”. “Se hicieron los procedimientos habituales de liquidación y no hubo ningún error. No tenemos reclamos masivos”, señaló hoy a Télam una fuente cercana al gobierno al ser consultada por el reclamo de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) efectuado días atrás.



“Sí, hay algunos reclamos puntuales han llegado y se están analizando uno por uno y en el caso de que se detecte algún error se va a solucionar inmediatamente”, agregó la fuente.



Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires denunciaron el viernes pasado descuentos arbitrarios por parte del gobierno, días después de haber mantenido una nueva reunión paritaria en el ministerio de Economía bonaerense.



No obstante, hoy Suteba emitió un comunicado en el que afirmó que “gracias a la lucha del conjunto de la docencia, el gobierno provincial se vio obligado a realizar una urgente gestión administrativa para garantizar el cobro de haberes de los trabajadores de la Educación”.



“Aquellos que aún no cobraron su correspondiente salario, el 12 de abril tendrán un alcance en una liquidación especial que el gobierno debió hacer para reparar las deficiencias que ocasionaron problemas en el cobro de salarios”, agrega el comunicado del gremio.(Télam)



