San Fernando y TGD Padres TEA concientizaron sobre el autismo en una jornada por el Día del Autismo

Funcionarios del Municipio y concejales estuvieron presentes en la céntrica Plaza Mitre junto a padres de personas con autismo en una tarde de concientización. Hubo shows de circo y magia, y stands informativos de TGD Padres TEA y de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales. Al final hubo una gran suelta de globos simbólica. ver video

En el marco del Día Internacional del Autismo -que se conmemora todos los 2 de abril según estableció en 2007 la Asamblea General de la ONU-, la organización sostuvo una jornada especial de concientización en la Plaza Mitre, donde dispuso un stand informativo y se repartieron panfletos. Allí hubo además stands de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Contención Social y distintos servicios de las áreas de la Comuna. También hubo shows de circo y magia para los más chicos y una gran suelta de globos azules final.



La Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell' Olio, manifestó: “Estamos reunidos por el Día Internacional de la Concientización sobre Autismo, acompañando a los papás dándoles pautas para hacer una detección precoz y tener un buen diagnóstico para poder darle tempranamente las herramientas y las pautas de vida a papás y niños para que crezcan mucho más felices”.



“Estamos siempre acompañando desde el Municipio a los papás, hoy aquí, y mañana iremos a la reunión nacional de la Red Federal en la Ciudad de Buenos Aires, siempre junto al vecino que nos necesita, y a los niños que padecen autismo”, completó.



También estuvo María Laura Vicenti, Coordinadora del Centro de Ciegos y del área de Discapacidad, quien señaló que “el Municipio tiene mucho compromiso con la discapacidad, brindando todo el apoyo estando presentes aquí, es una temática sensible que nos involucra a todos, y que no podemos dejar afuera en un mundo de información y comunicación de todo tipo de inclusividad; por eso estamos muy contentos de participar de esta jornada”.



La vicepresidente de TGD Padres TEA San Fernando, Silvia Rodríguez, destacó la importancia del evento que todos los años reúne a cientos de vecinos en la Plaza Mitre. “El 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo; si bien nosotros tratamos de difundir durante todo el año, este día se conmemora para que podamos acercarle a toda la comunidad de que se trata el autismo”.



“Lo que hacemos como entidad, cuando los papás llegan y está recién diagnosticada o tiene alguna presunción, guiarlos en los pasos que tienen que seguir, porque recorrimos ese camino y sabemos sobre terapias, certificados, cómo tener una obra social cuando no la tienen, porque el Estado no nos proporciona lo que salen las terapias, que son muy costosas. Nos dedicamos a los padres de San Fernando que recién arrancan con el diagnóstico. Los esperamos, los ayudamos y contenemos entre todos”, finalizó Rodríguez.



Elisa, del grupo TGD Padres TEA, mamá de Barby, dijo: “Realmente el Municipio nos está ayudando bastante, ahora tenemos nuestra sede donde hacer las reuniones y que estén los chicos, armar gabinetes para que ellos puedan trabajar. Estamos muy contentos, porque logramos lo que necesitamos para nuestros hijos y esperamos a más mamás y papás que vengan”.



Y su compañera Laura, mamá de Joel, agregó: “Nuestra sede está en Malvinas Argentinas 3545, si se quieren acercar papás que están con el diagnóstico reciente, o si no por nuestro Facebook TGD Padres TEA San Fernando. Gracias a estos eventos que hacemos, se unieron más papás y la gente de San Fernando ahora conoce qué es el autismo”.



Por última, la concejal Ana Hansen destacó: “Este evento es para poder concientizar y visibilizar el tema del. Tienen todo el apoyo de parte del Municipio, en especial de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, que es la impulsora de todo esto, y nosotros acompañando desde el Concejo Deliberante”.



Además, estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo del Municipio; los secretarios de Gobierno, Luis Freitas y de Protección Ciudadana, Hugo Giuffre; concejales, vecinos y familias de la comunidad.