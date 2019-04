07/04/2019 - 19:42 | Deportes / Tigre descendió a pesar de ganarle a River Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tigre derrotó hoy como visitante a River por 3 a 2 en el estadio Monumental, pero igual descendió a Primera B Nacional porque no lo ayudaron otros resultados que necesitaba, por la última fecha de la Superliga.

El triunfo de Patronato sepultó las esperanzas del “Matador”, que había conseguido vencer al “millonario”.



El paraguayo Robert Rojas, a los 17 minutos del primer tiempo, adelantó a River tras un centro de Santos Borré, pero Lucas Janson, también de cabeza, igualó la historia a los 27 para darle esperanza a los dirigidos por Néstor Raúl Gorosito.



En el segundo tiempo, Diego Morales dio vuelta la historia para el “Matador”, el debutante Hernán López -sobrino de Diego Maradona- igualó para el anfitrión, pero Juan Ignacio Cavallaro desniveló para los de Victoria, todo en los últimos diez minutos.



Con la victoria, Tigre terminó en el noveno puesto de la Superliga, que lo clasificaría a la Copa Sudamericana, pero su pasado lo condenó al descenso y jugará la próxima temporada en la B Nacional, de donde había salido en junio de 2007.



Tigre necesitaba una victoria en el “Monumental” ante un River alternativo, y esperar que Patronato no sume ante Argentinos y que San Martín de San Juan tenga un peor resultado que el propio frente a Godoy Cruz para conseguir la permanencia en la Superliga.



La primera del partido fue para Tigre, tras un desborde por izquierda y centro de Menossi, que despejó a medias Martínez Quarta y Montillo, de frente al arco desde la medialuna, tiró la pelota afuera, cuando buscó el palo derecho de Germán Lux que hizo vista.



Y en la primera de River, llegó el gol: Borré le ganó a Lucas Rodríguez la posición, y metió un preciso centro al corazón del área donde se elevó solito el paraguayo Rojas para estampar el 1-0.

Sobre los 27 minutos volvió a llegar Tigre, otra vez desde la conducción de Montillo, que cedió para Janson que metió un derechazo fortísimo de frente al arco que, entre Lux y el travesaño, desviaron al córner.



Y tanto aviso tuvo su premio para el “Matador”, gracias a un error insólito de Rojas, que la bajó con la cabeza hacia el medio donde entraba Janson, que de primera le cambió la trayectoria a la pelota para la igualdad.



Casi en el mismo tiempo, Patronato metió el segundo gol en Paraná frente a Argentinos, lo que alejaba mucho más a Tigre de su objetivo de la permanencia.



Gorosito metió toda la carne en el asador en el segundo tiempo, cuando el reloj y lo que pasaba en Paraná eran sus principales rivales por encima de los juveniles “millonarios”.

Acumuló gente en ofensiva para tratar de encontrar el segundo tanto, que Lux se lo ahogó en un par de ocasiones muy claras.



Pero en los últimos diez minutos de partido se abrieron los arcos, por la necesidad de uno y el desparpajo del otro que ya estaba lleno de juveniles en cancha.



Hasta que a los 35 minutos, Morales enganchó hacia el medio y la clavó contra un palo de Lux que se estiró pero no llegó y lo dio vuelta para Tigre.



Tantos jugadores ofensivos lo hizo quedar expuesto a Tigre, que sufrió el empate en un desborde de Nahuel Gallardo por izquierda, un error de Marinelli en la salida y el gol de arremetida de López, en su primer tanto con el “Millonario”.



Aunque el “Matador” tenía una ficha más guardada, en un contragolpe después de una situación clarísima que perdió el pibe Beltrán, y que del otro lado encontró a Cavallaro en un dibujo similar al de Morales en el segundo gol, ésta vez para festejar el 3-2 para Tigre.



No le alcanzó el sprint final a los de Victoria para quedarse en Primera División, después de los puntos que perdió en las gestiones de Christian Ledesma y Mariano Echeverría, en el primer tramo de la Superliga.



Síntesis:

River: Germán Lux; Camilo Mayada, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Nahuel Gallardo; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Néstor Moiraghi, Gerardo Alcoba, Lucas Rodríguez; Jorge Alberto Ortíz, Lucas Menossi, Agustín Cardozo; Walter Montillo; Lucas Janson y Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Goles en el primer tiempo: 17m Rojas (R) y 29m Janson (T).



Goles en el segundo tiempo: 36m Morales (T), 41m López (R) y 43m Cavallaro (T).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Diego Morales por Cardozo (T); 13m Hernán López por Carrascal (R); 17m Juan Ignacio Cavallaro por Ortíz (T), Santiago Vera por Ferreira (R) y Lucas Beltrán por Borré (R); 29m Hugo Silveira por Alcoba (T).



Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).



Árbitro: Andrés Merlos. Volver