Con 300 nuevos becados, comenzó la 11° edición del “Tigre Educa”

El intendente Julio Zamora participó del acto de apertura del programa municipal que ayuda a los vecinos a finalizar sus estudios terciarios y universitarios, a cambio de un voluntariado en entidades intermedias locales. En ese marco, anunció un incremento del 50% en el monto de las becas, para sobrellevar el proceso inflacionario que vive la Argentina.



En el Centro Universitario Tigre (CUT), el intendente Julio Zamora dio comienzo a la 11° edición del Programa municipal de becas "Tigre Educa", iniciativa realizada junto a Asociación Conciencia. La iniciativa, que tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades a jóvenes estudiantes que cursan carreras terciarias y universitarias, contará este año con 300 nuevos participantes, que se suman a los 4.500 que ya pasaron por el programa.



“Este año se suman tutores para hacer un seguimiento mucho más cercano de las carreras de los jóvenes y aumentamos el monto de la beca en un 50% para acompañar el proceso inflacionario que tuvo la Argentina este último año. Hay un esfuerzo muy gran de parte del municipio y de la comunidad de apoyar a los chicos para culminen sus estudios”, sostuvo el intendente y agregó: “Hemos logrado un gran trabajo asociado junto a la Asociación Conciencia, una organización que promueve valores cívicos y políticas de fortalecimiento democrático”.



Los becados del “Tigre Educa” reciben capacitaciones y cumplen con 40 horas de voluntariado anuales que realizan en dependencias municipales o en organizaciones y entidades dentro del partido. Este año habrá dos grupos: los que continúan del 2018 y los nuevos ingresantes. Cada uno será coordinado por un tutor, quien dará las capacitaciones, brindará acompañamiento y seguimiento personalizado. En el primer año se realizarán talleres referidos al ámbito laboral y desarrollo personal; y en el segundo año se enfocará al ámbito social.



Zamora también comentó que más de 3.000 chicos pasan por el centro universitario del distrito, donde se brindan cursos de orientación vocacional, funciona un centro de idiomas, y se renueva la oferta de capacitación que ofrece el municipio. “La educación es una herramienta fundamental de inclusión. Por eso construimos tres nuevos jardines maternales, incorporamos juegos nuevos y pantallas táctiles en instituciones para el acceso de los niños al mundo digital, también colaboramos en infraestructura con escuela primarias y estamos haciendo una escuela secundaria en Benavídez", concluyó.



María Figueras, vicepresidenta de la Asociación Conciencia, expresó: "Cuando empezamos con este proyecto nunca pensamos que iba a haber tantos chicos beneficiados. Para lograr resultados sostenibles en el tiempo hay que trabajar de conforma conjunta y con el Municipio de Tigre hemos formado un gran equipo que ha dado sus frutos".



Durante el encuentro, Mariana González Oliva, ex jugadora argentina de hockey sobre césped, brindó a los estudiantes una charla motivacional en base a su experiencia deportiva. "Me gusta mucho participar de iniciativas así y agradezco al municipio por tenerme en cuenta. Es importante que los chicos sepan que los caminos son largos y pueden presentarte obstáculos, pero hay mucha gente que está para ayudarlos en lo que necesiten", comentó.



Desde su puesta en marcha, el programa ha evitado que muchos jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas. Además, ha alcanzado niveles altos de participación en acciones solidarias y de compromiso social por parte de los becarios, quienes se desempeñan en sociedades de fomento, comedores, merenderos, apoyos escolares, bibliotecas, polideportivos, iglesias, pro huertas, delegaciones, dependencias municipales, etc.



"Ya van 3 años que participo del 'Tigre Educa'. Siempre me pareció una muy buena iniciativa por parte del municipio. El voluntariado me gusta mucho y participo en un espacio que brinda sostén a gente en situación de calle; y la beca la destino para pagar apuntes y el transporte público", afirmó Cristian, del barrio La Mascota.



Entre los talleres que reciben los becados se encuentran: armado de CV, planificación personal, habilidades blandas en el ámbito laboral, entrevista laboral, charla con profesionales, taller de RCP, ser emprendedor, oratoria, escritura, entre otros.



"Hago el voluntariado en la Biblioteca Popular de Tigre y trabajo con chicos, algo que me encanta, por eso estudio Ciencias de la Educación. La beca ayuda y suma mucho; y venir a los talleres del programa sirve para desconectarme un poco del estudio, conocer gente nueva y crecer como persona", dijo Florencia, joven de Tigre centro.



Participaron también del evento: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Rodrigo Molinos y Luis Samyn Ducó; la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos y estudiantes.