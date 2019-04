Sergio Massa: “El Gobierno pretende que la oposición discuta nombres en lugar de propuestas”

Así lo expresó Sergio Massa en declaraciones radiales, al tiempo que solicitó debatir propuestas y evitar la campaña sucia y con descalificaciones, “para empezar a resolver los problemas que tiene la Argentina”.

En ese sentido, puntualizó: “Pasamos mucho tiempo discutiendo nombres, pero la sociedad lo que espera es que le contemos como a partir del 10 de diciembre vamos a poner en marcha la Argentina que hoy está destruida por el programa económico del Gobierno”. Y agregó: “Todos los que construimos una alternativa tenemos que poner nuestro esfuerzo en contarle a la gente como salimos de esta crisis más allá de las candidaturas”.



Sergio Massa, presentó esta semana hoy 10 compromisos por la Argentina. Se trata de 10 políticas de Estado para que, gobierne quien gobierne a partir del 11 de diciembre, se empiece a construir el verdadero camino para el futuro del país. Como parte de esta iniciativa, adelantó: “El lunes vamos a plantear un compromiso para que la Argentina tenga una campaña limpia. Lo trabajamos con distintas universidad y ONGs. Nos comprometemos a hacer campaña con ideas, propuestas, informes serios y sin noticias falsas. Y lo hacemos con organizaciones de la sociedad civil que funcionan como controladores. Necesitamos recuperar una serie de valores vinculados la moral, porque hoy 9 de cada 10 argentinos desconfía de los partidos políticos”, señaló Massa.



"Queremos que esta campaña debatamos propuestas y no nos quedemos en la campaña sucia y con descalificaciones, para empezar a resolver los problemas que tiene la Argentina.



En esa línea, precisó: “Desde el 2015 hasta acá empeoramos como país, pero el Gobierno quiere tapar su fracaso con el pasado. Empeoramos en el valor de nuestra moneda por la devaluación, y se perdió capacidad de crédito porque las tasas de interés que el Banco Central promueve le sirve al que timbea y al que especula, pero no le sirve al que necesita un crédito hipotecario, un crédito para el auto, o un crédito para consumo. Tenemos que poner a la economía en función del trabajo y la producción”.



Y añadió: “Argentina empeoró porque tenemos una situación de pobreza que lastima, que nos duele, pero sobre todas las cosas, porque hoy no tiene un programa serio a 10 años con un recorrido estable asociado a la educación y al trabajo, en un país que tiene recursos, pero necesita un orden y una organización para transformar ese recurso en riqueza de la sociedad y no en riqueza de muy poquitos. Hay que generar incentivos para que los argentinos que tienen la plata afuera la traigan para producir. El adversario es el Gobierno y su mirada soberbia e insensible. Mis enemigos son la pobreza, el desempleo, la timba financiera y la Argentina de los tarifazos y la presión impositiva”.



Sobre este punto, afirmó: “Quienes trabajan y producen tienen que pagar menos impuestos, porque hoy hay argentinos que trabajan 18 días al mes para pagarle al Estado. Por eso necesitamos una profunda reforma tributaria, y empezar a cobrarles a los que ganan la plata fácil. Hoy el comerciante o el Pyme paga más impuestos que aquel que tiene la plata en Suiza”.



Por último, y de cara al escenario electoral, el líder del Frente Renovador manifestó: “El Gobierno pretende que la oposición discuta nombres en lugar de propuestas. Pero tenemos que dejar de discutir nombres para discutir un programa de Gobierno. Tenemos que contarle a la gente como vamos a hacer para combatir el narcotráfico y como vamos a hacer para que dejen de vivir con miedo. Necesitamos dejar de discutir la política berreta para discutir un código penal serio”.