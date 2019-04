Piden 18 años de condena Isaías Villarreal acusado por la muerte de Luna Ortíz

El fiscal de la causa pidió 18 años de condena para Isaías Villarreal, único responsable directo por el femicidio de la joven Luna Ortiz. La sentencia se conocerá el jueves 25 de abril a las 13 hs. en el TOC 7 de San Isidro.



En lo que fue el tercer día del juicio por el caso de Luna Ortiz, luego de la lectura de los alegatos en el TOC 7 de San Isidro, se conoció que el fiscal Marcelo Fuenzalida pidió "la pena máxima de 18 años por abandono de persona, más el agravante por suministro de drogas" para Isaías Villarreal, principal responsable por el asesinato de la joven de Tigre.



La condena corresponde a la carátula "abandono de persona" y no femicidio como se pidió el primer día del juicio, el pasado miércoles.



Por otra parte, la familia solicitó condenas por abuso sexual y falso testimonio para dos cómplices y dos testigos de Villarreal, respectivamente. Entonces, se espera que el jueves 25 de abril haya más condenados, "los testigos de Villarreal se contradijeron todo el tiempo el miércoles cuando hablaron y creo que eso llamó la atención de los jueces", explicaron.



Facundo Ortíz, papá de Luna, dijo a los presentes que aguardaban novedades en la puerta del Tribunal de Av. Centenario: "esperemos que esos 18 años los haga firme el Tribunal el día de la sentencia. Agradezco el apoyo de todos los que vinieron a acompañarnos en estos días tan difíciles y los esperamos nuevamente el jueves 25 de abril a las 13 hs".



Yésica Arroyo del Movimiento Evita de Tigre, responsable de Mujeres Evita local y compañera de militancia de Luna Ortíz, opinó: "Los 18 años de condena no nos van a devolver a Luna y es una lástima que la causa no se haya caratulado y juzgado como femicidio, porque Luna apareció muerta en la casa de Villarreal. Igualmente, la justicia tiene la oportunidad de hacer firme esta condena para que ningún femicida ni violador siga suelto".



Durante los tres días del juicio, acompañaron a familiares y amigos de Luna, distintas organizaciones sociales y políticas, familiares de mujeres víctimas de trata y femicidio, y Gustavo Melmann, papá de Natalia Melmann, la joven de Miramar asesinada en el año 2001.