Ritondo supervisó en Tigre los resultados de los operativos que desbarataron a la banda “Reyes del Norte”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, supervisó esta mañana en Tigre el resultado de los operativos por medio de los que se desbarató la banda de los “reyes de Norte”, una organización que comercializaba cocaína y drogas sintéticas, tenía autos de alta gama y un yate, y contaba con dos financieras.

En el marco de esta actividad, el funcionario del Gabinete de María Eugenia Vidal manifestó que “a diferencia de otras veces, hoy no estamos en un lugar humilde, vulnerable, como los que suelen utilizar muchos delincuentes para esconderse, sino que nos encontramos a escasa distancia de un barrio de lujo”.



“Con el apoyo de la gobernadora, desde el primer día se decidió ir a fondo contra todos los narcotraficantes, vivan donde vivan, se oculten donde se oculten porque a la hora de luchar contra el narcotráfico no somos selectivos: vamos contra todos sus responsables”, sostuvo Ritondo durante esta presentación llevada a cabo en la sede de la Dirección de Seguridad Islas.



Por último, el funcionario provincial resaltó que “hoy no hay búnkeres sino casas y bienes de lujo porque el narcotráfico no tiene clase social ni lugar de pertenencia y lo vamos a combatir opere donde opere. Estamos dando un golpe al corazón y a la cabeza de estos delincuentes”.



En tanto, Ritondo estuvo acompañado por el Fiscal Federal de Tres de Febrero, Paul Starc, por el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, comisario general Fabián Perroni; el titular de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, comisario general Gustavo Berdini; y diferentes autoridades ministeriales y de la fuerza. Ver más Fotos



Los operativos





Esta banda narco vip comercializaba cocaína, LSD, cristal y pastillas de éxtasis a gran escala y fue desbaratada por la Policía de la provincia de Buenos Aires luego de 30 allanamientos realizados en distintos sectores del conurbano bonaerense, entre ellos en un country de Nordelta, desde donde monitoreaban la distribución de las drogas.La organización logró ser desmantelada con la detención de 16 personas que integraban la banda conocida como los “Reyes del norte”, quienes llevaban una vida de lujo en barrios cerrados, regenteaban dos financieras, usaban autos de alta gama y hasta una embarcación, entre otros costosos bienes.El procedimiento fue coordinado por efectivos de la delegación La Matanza de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, quienes lograron capturar a los narcos y decomisar seis kilos de cocaína, 4,5 kilos de marihuana, un kilo de cristal, 650 pastillas de éxtasis y 130 dosis de LSD.También se incautó una embarcación tipo yate y ocho vehículos, entre ellos: un BMW, camioneta Range Rover Evoque, Chrysler Pt Cruiser, Fiat 500, Ford Focus, Volkswagen Vento, Renault Kangoo y Peugeot 206.De acuerdo a la investigación, la banda era liderada por un sujeto conocido como “Reyes”, quien alternaba domicilios entre Nordelta, un Country en Escobar y un barrio semi cerrado en El Remanso, partido de Exaltación de la Cruz.Las tareas fueron supervisadas por el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, y la Secretaría N° 1 de Gregorio Rueda.