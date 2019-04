Julio Zamora en los Torneos Tigrenses: “Consolidamos una infraestructura deportiva de vanguardia en la región”

El intendente presentó la 28° edición del certamen, al que ya se inscribieron más de 9.000 vecinos. Durante el acto en el Polideportivo Municipal Mariano Moreno, se realizaron sorteos para determinar zonas y la entrega de elementos deportivos.



En la ceremonia de apertura de los Torneos Tigrenses 2019, el intendente Julio Zamora subrayó el rol del municipio en materia de políticas deportivas y lo señaló como modelo en la Provincia de Buenos Aires. El lanzamiento de la 28° edición del campeonato que ya cuenta con más de 9.000 inscriptos tuvo lugar en el centro deportivo Mariano Moreno, en Troncos del Talar, e incluyó los sorteos para definir la ubicación de los equipos competidores y una entrega simbólica de elementos deportivos.



"Consolidamos una infraestructura deportiva de vanguardia en la región. Tenemos el orgullo de poder decir que en materia deportiva, la propuesta del Municipio de Tigre es única", indicó el jefe comunal, y agregó: "La integración que ofrecen los Torneos, de los que forman parte tanto polideportivos como clubes de barrio y escuelas deportivas, permiten que ningún chico se quede afuera y que todos participen de este clásico de nuestra comunidad".



Los Torneos Tigrenses están dirigidos a todos los vecinos del distrito a partir de los 12 años de edad hasta los adultos mayores, separados en distintas categorías. Entre las disciplinas que brinda el certamen se encuentran fútbol -que incluye femenino y baby-, handball, voley mixto, maratón acuática y natación.



"Nos da una alegría enorme ver a los chicos compartiendo, pero sabemos que no van a estar solo hoy, sino todo el año en las distintas actividades. Y por eso la mirada es más amplia: pensamos en todos los que frecuentan los centros deportivos. Queremos que Tigre sea un lugar para compartir en familia, y todo el esfuerzo que hacemos es para eso", sostuvo la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



Los Torneos tienen como objetivo fortalecer la sana competencia y generar un ámbito de desarrollo de los chicos a través de cada disciplina, cuyas prácticas han crecido fuertemente en los últimos años. Estos campeonatos abarcan a toda la comunidad en cada una de las localidades.



"El deporte es la herramienta de integración más importante que tenemos. En ese sentido, trabajamos para transmitir los valores del deporte a los chicos, para que se motiven a participar y a crecer", afirmó el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti.



El deporte es una política de Estado en el distrito. Tigre pasó de 7 a 18 polideportivos completamente equipados, 17 de ellos con natatorios climatizados, y con servicio de revisiones médicas recurrentes a través del Programa de Asistencia al Deporte Infantil.



"Esto ratifica nuestro trabajo con la comunidad, queremos que todos los chicos puedan desarrollar actividades deportivas en los polideportivos y clubes de barrio. Lo que nos reúne hoy, los Torneos Tigrenses, son parte del compromiso que tiene el intendente con Tigre", aseguró la concejala Gisela Zamora.



En el último verano más de 15.000 vecinos disfrutaron de las actividades de las colonias de verano impulsadas en los 18 polideportivos del distrito. Para desplegar la tarea, el cuerpo docente del municipio fue conformado por 380 profesores de gimnasia, 48 guardavidas y 20 médicos.



En dicha temporada, quedó inaugurado el nuevo polideportivo del barrio La Mascota, en Benavídez, que cuenta con un salón de uso múltiple, parrillas, pileta semiolímpica, playón deportivo y canchas de fútbol, entre otras comodidades.



Sumado a esto, el distrito también lleva adelante múltiples escuelas deportivas para atletas de elite. Las mismas fueron creadas por el municipio en 2014, con motivo de la cantidad de inscriptos en las actividades comunales y con el objetivo de potenciar la educación deportiva de alto rendimiento. Tenis, taekwondo, patín, remo y básquet conforman la oferta que brinda Tigre para deportistas de alto nivel.



"Yo hago hockey, tela, natación y entrenamiento funcional en el poli de Dique Luján. Ahora recién estoy empezando el año, pero voy todos los días de la semana", contó Iara, vecina de 13 años y participante de los Torneos Tigrenses.



El municipio realiza mejoras en la infraestructura deportiva del distrito de manera continua. Se encuentra trabajando en pos de modernizar cada una de las instituciones con la ampliación de vestuarios y colocación de luces LED, y lleva adelante la construcción de tinglados -canchas techadas- en los centros deportivos San Martin y Guemes.



"Hago fútbol en el poli central, el Sarmiento. Empecé en febrero, un amigo me dijo que me una, y me anoté. Lo que más me gusta es jugar a la pelota, me motiva mucho en un futuro llegar a ser algo en la vida, y mi sueño es ser futbolista", dijo Tomás, vecino de 16 años concurrente a los Torneos.



El Estado municipal, además, continúa con la ayuda a los clubes de barrio con colaboraciones económicas como la otorgada al Club San Martín, que le permitió ampliar la capacidad edilicia de su predio. Así, se busca brindar más servicios deportivos y sociales.



Tras la culminación de la ceremonia, el intendente recorrió las instalaciones del polideportivo y observó las diversas actividades que practican los vecinos, acompañado por el director del centro Gustavo Halk.



Estuvieron presentes los concejales Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó y Sonia Gatarri; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni; el responsable del Área de Torneos, Javier Castera; demás autoridades del Poder Ejecutivo Comunal, representantes de organizaciones de la sociedad civil y delegaciones de los equipos participantes.