San Isidro rindió homenaje a los caídos de Malvinas

El intendente Gustavo Posse presidió los actos por el 37º aniversario de la gesta del Atlántico Sur. Además, el Centro Tradicionalista “El Lazo” realizó un desfile gauchesco y un almuerzo criollo con los veteranos de guerra.



En conmemoración del 37º aniversario de la Guerra de Malvinas, durante el lunes y el martes San Isidro rindió homenaje a los caídos en Malvinas.



La tradicional vigilia se realizó el lunes por la noche en la plaza Almirante Brown de Villa Adelina. El intendente Gustavo Posse, los ex combatientes, familiares de caídos y un centenar de vecinos recibieron juntos el 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.



A lo largo de la noche, los vecinos pudieron degustar de ricas comidas elaboradas por los familiares de ex combatientes. La música también se hizo presente con shows de Gonzalo Olivera, Alicia Cargniel, Carlos Alonso, el grupo lírico-pop “Héroes” y la banda “Los Sospechosos de Siempre”.



El presidente de la Agrupación ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, José Cocchiarale, expresó: “Es un lindo homenaje de todo el pueblo de San Isidro y de nuestros hijos que están en todo momento. El municipio siempre nos acompaña y nos apoya en cada una de nuestras acciones. Ver esta plaza llena es un mimo al alma para todos los veteranos. La gente tomó conciencia de la gesta de Malvinas. Es algo irrenunciable”.



Uno de los momentos más emotivos se vivió con la conmovedora charla que brindaron los ex combatientes a los vecinos.

Cuando el reloj marcó las 00:00, la Banda de Música de los Bomberos Voluntarios de San Isidro entonó las estrofas del Himno Nacional, seguido de un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas: Rubén Isidoro Boutrón, Héctor Hugo Diez Gómez, Héctor Antonio Dufrechou, Omar Jesús Herrera, Marcelo Romero, Marcelo Sergio Novoa, Fernando Luis Sieyra y César Alberto Zapata.



También se recordó a los ex combatientes que participaron de la guerra y que hoy ya no están: Edgardo Thompson, Mario Peña, Denis Harvey, Marcelo Araujo, Juan Etchecopar, Víctor Becerra, Carlos Viegas Cascalleira, Julio Ibalo, Alfredo Gómez, Miguel Alfaro, Ricardo Alvarez, Jorge Morales, Jesús Herrera, Jorge Claudino, Sergio Borrini, Alberto Eduardo Moretti y Luis Roberto Ruiz.



“Es muy fuerte todo esto y cada año hay más convocatoria. Estamos muy agradecidos con el municipio y con los vecinos. Tuvimos una linda experiencia en la charla con la participación de adolescentes y jóvenes”, señaló el ex combatiente Daniel Areco.

El martes por la mañana, el homenaje siguió en el Centro Tradicionalista “El Lazo”, que en su 75º aniversario, realizó un desfile gauchesco y un almuerzo criollo con los veteranos de Malvinas.



Luego, por la tarde, la ceremonia tuvo lugar en la plaza Remedios de Escalada, ubicada en la intersección de las avenidas Santa Fe y de la Unidad Nacional, en Acassuso.



El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas.



Para finalizar, se colocaron las ofrendas florales al pie del monumento, que fueron entregas por el Municipio, el Concejo Deliberante y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro.



Visiblemente emocionado, el ex combatiente Ramón Barcala sostuvo: “Se juntan muchos sentimientos encontrados, tristeza por los que no están y emoción por todos los homenajes. Eso es algo que viene creciendo año tras año y nos gusta vivir este momento con los vecinos. Gracias al municipio todo esto es posible”.



A su lado, Maximiliano Gramajo, hijo del veterano Raúl Gramajo, agregó: “Estamos contentos por tantos homenajes, vivimos una emotiva vigilia, y hoy aquí en Acassuso. Trabajamos cada año para que se puede reconocer a los ex combatientes en vida”.

“Me encantó todo, anoche fui a la vigilia y hoy vine a Acassuso, con estos reconocimientos de alguna manera estamos saldando la deuda que teníamos con los ex combatientes. Fue un orgullo cantar el himno con los vecinos”, completo Walter Fernández, vecino de Boulogne.



En los homenajes participaron integrantes de la Agrupación Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, familiares de los ocho soldados de San Isidro que murieron en el conflicto, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, representantes de entidades intermedias y vecinos.



Estuvieron también presentes representantes del Ejército Argentino, de la Prefectura Naval, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal y Provincial.