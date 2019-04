03/04/2019 - 0:00 | Zonales / Emotiva vigilia En Tigre en homenaje a los héroes de Malvinas Herramientas: Compartir: ver más imágenes A 37 años del conflicto bélico, el municipio y la Unión de ex Combatientes del distrito realizaron la tradicional ceremonia en General Pacheco. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad, ratifico su compromiso de continuar el reclamo por las islas y agradeció el valor de quienes combatieron en la gesta de 1982.

El Municipio de Tigre, junto a la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina (UCIMRA), organizó la tradicional vigilia para homenajear a los héroes que defendieron la soberanía de las Islas Malvinas, en la gesta de 1982. A 37 años del conflicto bélico, el intendente Julio Zamora participó de la actividad en General Pacheco y remarcó la importancia de mantener vigente el reclamo diplomático para recuperar la soberanía del territorio nacional en las islas.



“Tenemos que tomar conciencia que estamos en el siglo XXI y que el colonialismo tendría que permanecer en el olvido. Esto lamentablemente todavía prevalece y las Islas Malvinas están bajo ese manto que repudiamos completamente. Argentina necesita seguir reafirmando sus derechos soberanos del territorio", expresó Zamora y agregó: "Los veteranos recorren los colegios de Tigre para explicarle a los alumnos qué fue esta gesta. Para el municipio es un valor enorme y por eso seguiremos acompañándolos en todo momento”.



El encuentro se desarrolló en la sede de la UCIMRA y comenzó con la presentación de la orquesta infantil juvenil “Ricardo Carpani” de Ricardo Rojas. Luego, fue el turno del shows en vivo de la banda “Los Hermanos Espíndola” y continuó con el número musical de la agrupación Ecopla. Posteriormente, Zamora y el presidente de la Unión de ex Combatientes, Juan Santillán, recorrieron el museo “Héroes de Malvinas” que funciona en el lugar. El espacio rememora con imágenes, armas, maquetas, artículos y documentos los 74 días que duró el conflicto.



“Para nosotros es una fecha muy conmovedora e importante porque nos hace revivir los hechos de hace 37 años, cuando recuperamos ese pedacito de continente. En cada uno está el patriotismo intacto y llevamos adelante esta causa en función de la memoria de todos los caídos. Estamos más que agradecidos con el intendente Zamora porque trabajamos junto al municipio en todo momento”, señaló Santillán.



A su turno, ex combatientes, funcionarios municipales y vecinos, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, junto al tenor Matías Balbuena. El jefe comunal y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, hicieron entrega de una bandera nacional con la imagen de las islas y una plaqueta alusiva al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



El momento más emotivo se dio a la medianoche, cuando inició la marcha de las antorchas por las inmediaciones de la sede. A continuación, se realizó un minuto de silencio y luego miembros del ejército dispararon salvas en memoria de los 649 caídos, de los cuales 185 eran oriundos de Tigre, para finalizar con la entonación de la Marcha de las Malvinas.



Rubén Serrano, ex combatiente, dijo: "Pasó mucho tiempo de aquel 1982 y sinceramente es un honor juntarnos con la comunidad para conmemorar este día. Recordamos a los que no están y celebramos estar vivos para disfrutar de nuestras familias". Por su parte, Walter Rodríguez, comentó: "Es fundamental contar con el respaldo del municipio porque sin su colaboración no podríamos hacer este lindo homenaje. Esto pone en conciencia a toda la población, fundamentalmente a los jóvenes, que no conocen mucho la historia de Malvinas".



Más adelante en la madrugada, se proyectó un fragmento del documental de Ricardo Gil "Soldado Argentino solo conocido por Dios", realizado a través del Fondo Municipal de las Artes de Tigre. Para cerrar la emotiva velada, se presento el grupo Los Ariscos con un repertorio de melodías tradicionales argentinas.



Cabe mencionar que durante la mañana del lunes 1 de abril, el municipio llevó adelante un acto en memoria del soldado oriundo de Troncos del Talar, Cabo Segundo Jorge E. López fallecido en combate el 1 de mayo de 1982. En el evento, diversas instituciones participaron de un desfile de banderas encabezado por: la Biblioteca Popular de Troncos del Talar; la Escuela de Educación Primaria y Secundaria Fernando Fader; la EEP N°4, N°11 y N°51; el polideportivo Mariano Moreno; la EES N°13, N°19 y N°24; la Unión de Ex Combatientes de Tigre; los Bomberos Voluntarios de Tigre; Prefectura Naval de Tigre Zona Delta y Departamento de Veteranos de Guerra de Malvinas, entre otras instituciones. Además, las autoridades locales colocaron una ofrenda floral en el monumento del homenajeado.



El 2 de abril de 1982 la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día las Fuerzas Armadas nacionales desembarcaron en las Islas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por las fuerzas británicas en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y la muerte de 649 soldados argentinos.



Desde el 2007, el Municipio de Tigre impulsa una política activa destinada a acompañar a los veteranos, brindándoles el reconocimiento y el respeto que merecen. Las propuestas apuntan a mantener viva la memoria y homenajear a aquellos que dieron su vida en uno de los hechos que marcó la historia del país.

Volver