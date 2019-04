03/04/2019 - 9:04 | Zonales / San Fernando San Fernando homenajeó a los ex Combatientes de Malvinas en su día Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, participaron del emotivo acto en la plaza Ex Combatientes de Malvinas (Acceso y Av Avellaneda) junto a los veteranos de la guerra. Allí se depositaron ofrendas florales en homenaje a los héroes caídos. El Municipio de San Fernando acompaña, honra y apoya a los ex combatientes de Malvinas. En conmemoración del 37° aniversario del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, que se recuerda el 2 de abril, la Comuna y el Centro de ex Combatientes de San Fernando llevaron a cabo un emotivo acto. Ayer había tenido lugar una vigila durante la cual se inauguró el renovado Centro de Ex Combatientes puesto en valor con ayuda del Municipio.



Estuvieron presentes el Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, junto a los veteranos sanfernandinos de la guerra; funcionarios municipales y concejales; y familiares de los veteranos y referentes de la comunidad como Elsa Clara, madre del soldado fallecido en las Islas Malvinas, Juan Carlos Reguera.



“Es un momento donde todos los sanfernandinos y los argentinos recordamos a nuestros ex combatientes y a los caídos. Los acompañamos y, en el caso de San Fernando, tenemos un vínculo muy estrecho con acciones que son día a día. Tuvimos la suerte de poder inaugurar ayer el renovado Centro de Ex Combatientes, que es su casa y lugar de encuentro”, sostuvo Juan Andreotti.



En este sentido el legislador bonaerense, señaló: “Han dejado todo por la patria y acá en el distrito están colaborando socialmente con toda la comunidad, por eso nuestra obligación es estar junto a ellos permanentemente, cada día de cada año. El Estado debe estar para brindar todo aquello que ellos nos han dado”.



Por su parte, Santiago Aparicio destacó que “como funcionarios públicos tenemos la obligación, más allá del sentimiento que tenemos de amistad con ellos, de estar presentes y acompañar. De revitalizar este día todos los años para que todos nuestros vecinos sigan llevando adelante esta gran causa”.



Durante el homenaje realizaron discursos el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes, Juan Cimino; y el Secretario de Gobierno, Luis Freitas. Luego se depositaron tres ofrendas florales en el monumento erigido en la plazoleta. Participaron portando la bandera nacional los Bomberos Voluntarios.



El vicepresidente del Centro de Ex Combatientes, Juan Cimino, manifestó: “Nos llena de orgullo ser sanfernandinos, tener el pueblo que tenemos y que el Municipio nos acompañe como lo hace. La verdad que la vigilia de ayer fue muy emotiva, y más con el Municipio siempre presente dando una mano con las obras que se hicieron en el Centro que inauguramos. Estamos muy agradecidos”.



“Acá tenemos un Municipio que nos acompaña en todo, nos da la fuerza a nosotros para que podamos pelear y nos da la fuerza para reivindicar la causa como corresponde a 37 años de la gesta”, completó.



Y el Presidente de la organización de veteranos de la guerra, Luis Gauna, aseguró: “Acá el gobierno municipal tenemos todo el apoyo. Si no es por el gobierno de Luis Andreotti se hubiera complicado mucho hacer la obra del Centro. Nos bancan en todas, estamos muy acompañados”.



Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales; referentes de la comunidad; Bomberos Voluntarios; y vecinos y familias. Volver