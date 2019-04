A 37 años de la Gesta de Malvinas, Tigre homenajeó a sus veteranos y caídos

El municipio realizó un acto en la estación de trenes que contó con el izamiento de la Bandera Nacional, el descubrimiento de un cartel en el ingreso a la ciudad que señala la distancia de las Islas; y la colocación de ofrendas florales en el monumento ubicado en Paseo Lavalle.



En el marco del 37° aniversario de la Gesta de Malvinas, el Municipio de Tigre realizó un homenaje para reivindicar la soberanía nacional sobre dicho territorio y reconocer a los veteranos y caídos. El acto inició con el izamiento del Pabellón Nacional en la estación de trenes del distrito y luego se descubrió un cartel en el ingreso a la ciudad que señala los kilómetros (1921) de distancia entre la ciudad y las Islas. La ceremonia concluyó sobre el monumento ubicado en Paseo Lavalle, donde se colocaron ofrendas florales en memoria de quienes dejaron su vida en el Atlántico sur.



"Tigre recuerda a aquellos héroes, caídos y ex combatientes, que mantienen viva la historia. Malvinas es una causa del pueblo argentino y por decisión del intendente Julio Zamora ese reclamo se mantiene más vivo que nunca. Hoy descubrimos un nuevo cartel en el ingreso de Tigre que indica los kilómetros a las Islas. Fueron, son y serán argentinas. Por eso es importante seguir acompañándolos y transmitirles a las generaciones futuras por qué Malvinas es tan importante para todos", expresó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



Durante el izamiento, los presentes entonaron Aurora para luego continuar con las estrofas del Himno Nacional. Además, no faltó un minuto de silencio en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber. El acto culminó con la marcha de Malvinas.

"Nos llena de emoción este homenaje que nos rinde Tigre y nuestras palabras son de agradecimiento para con el intendente Julio Zamora, que siempre nos acompañó. Malvinas nos ha marcado en nuestras vidas y seguiremos luchando para que nuestras islas algún día formen parte de nuestro continente. El deber como veteranos es poder transmitir lo que vivimos y también homenajear a nuestros compañeros que han caído en combate y pos guerra", afirmó el presidente de la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de Tigre, Juan Santillán.



La concejala Gisela Zamora participó del acto y sostuvo: "Acompañamos como todos los años una nueva gesta de Malvinas. No alcanzan los homenajes ni las palabras para reivindicar a estos héroes que dejaron todo por la patria y son motivo de orgullo para los argentinos. Tenemos que aprender de ellos y de su espíritu de coraje, valentía y lucha en este momento tan difícil para el país".



"La lucha continúa y no termina. Estamos muy contentos con este nuevo acto por parte del municipio. Todo lo que se hace da sus frutos. El pueblo nos acompaña, nos quiere y sorprende con este tipo de homenajes", señaló Patricio Louzao, ex combatiente.





Estuvieron también presentes durante el acto: los concejales Rodrigo Molinos y Sonia Gatarri; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoó; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; el subsecretario operativo de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el delegado de Tigre, Miguel Escalante; integrantes de la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de Tigre; el prefecto principal del Distrito Tigre de la Prefectura Naval Argentina, Cristian Tribulo; el prefecto mayor de Prefectura Zona Delta, Alejandro Gaggiolo; el jefe de la Policía

Distrital, comisario Lucas Borge; el jefe de la Policía Local Tigre, comisario Juan Canaves; representantes de las organizaciones de la sociedad civil; banderas de ceremonia de instituciones educativas del distrito; grupos de boy scouts; representantes del Instituto de Estudios Históricos de Tigre; el Instituto Belgraniano y el Museo de las Escuelas de Tigre; vecinos y vecinas; entre otros.