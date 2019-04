02/04/2019 - 22:42 | Deportes / Patronato depende de sí mismo para salvarse, Tigre y San Martín de San Juan deben ganar y esperar; Belgrano está más complicado Herramientas: Compartir: ver más imágenes Patronato de Paraná es el equipo que más chances tiene de salvarse del descenso, ya que depende de sí mismo y un triunfo como local ante Argentinos Juniors en la última fecha de la Superliga le permitirá mantener la categoría y condenar a los otros tres equipos que luchan por no bajar a Primera B Nacional. En ese sentido, de cuatro elencos que bajarán de divisional el único que ya está condenado es San Martín de Tucumán (0,917), mientras que el conjunto entrerriano (1,111), San Martín de San Juan (1,086), Tigre (1,086) y Belgrano de Córdoba (1,074) luchan por la única plaza para seguir en la máxima categoría del fútbol argentino.



Patronato recibirá en la última jornada a un Argentinos Juniors que ya se salvó del descenso hace algunas fechas y con obtener una victoria se salvará del descenso y automáticamente condenará al resto de los equipos.



En cambio, si empata llegará a los 91 puntos y deberá esperar a que no ganen Tigre (88 puntos) o San Martín de San Juan (88), ya que en ese caso habría un desempate con el equipo que alcance la línea del elenco entrerriano.



Ese resultado condenará en forma automática a Belgrano (87 puntos).



Tigre visitará a un River que prácticamente está clasificado al repechaje de la Copa Libertadores de América 2020 -salvo que ocurra una catástrofe y caiga por goleada mientras Atlético Tucumán derrote por un amplio margen como visitante a Huracán-, con la obligación de ganar y esperar a que Patronato no lo haga.



Cualquier otro resultado que obtenga el “Matador” lo condenará al descenso, al tiempo que en caso de salvarse hasta podría entrar a la Sudamericana 2020 si se dan un par de resultados.



San Martín de San Juan, que recibe a un Talleres de Córdoba que debe ganar y esperar otros marcadores para aspirar a entrar en la Sudamericana 2020, está en la misma situación que el “Matador”, porque deberá ganar sí o sí y esperar que el equipo de Paraná no lo haga.



Y el que más complicado está es Belgrano, que recibirá a Godoy Cruz y como mucho aspirará a un desempate con Patronato.



El “Pirata” primero necesita lograr los tres puntos y esperar que no ganen Tigre, San Martín de San Juan y que pierda el elenco de Paraná para llegar a un desempate con este último.

Para que se produzca un desempate en la pelea por no bajar de categoría hay algunas combinaciones:



-Patronato iguala y Tigre o San Martín de San Juan ganan. El elenco entrerriano y el que resulte triunfador desempatarán entre sí. En caso de que ganen el “Matador” y el conjunto cuyano habrá un triangular en el cual el que sume más puntos seguirá en la Superliga.



-Patronato pierde, Belgrano gana y Tigre y San Martín empatan o caen derrotados. Los dos primeros jugarían un partido en cancha neutral.



Estos son los equipos que luchan por evitar el descenso:

.

Equipos Pts PJ Promedios.

----------------------------------------- .

Patronato 90 81 1,111.

San Martín (SJ) 88 81 1,086.

Tigre 88 81 1,086.

Belgrano 87 81 1,074.

San Martín (T) (X) 22 24 0,917 .

(X) Ya descendió. Volver