Un tercio de los usuarios está disconforme con el servicio internet residencial

El 32 por ciento de los usuarios de servicios de internet en el conurbano bonaerense y el interior del país está disconforme con el servicio de internet contratado, pero no puede elegir otra opción porque la penetración de la última tecnología se encuentra demorada y no hay competidores.

En un contexto global de transformación digital en el que las diferencias tecnológicas pueden marcar contrastes y desigualdades de un modo aún más profundo que otras asimetrías con las grandes metrópolis, una importante proporción de los argentinos que viven fuera de la capital federal se manifestó ampliamente disconforme con la prestación de su servicio de internet.



En un sondeo realizado por LivePanel -compañía de investigación de opinión pública y mercados basada en tecnología móvil- a 800 usuarios radicados en el Conurbano Bonaerense y todo el interior del país, el nivel de disconformidad ascendió en términos generales al 32% de la muestra, con guarismos que parten desde el 28% para los grandes prestadores pero se elevan hasta el 45% en otros casos.



Las quejas más populares en caso de disconformidad son la velocidad y la ocurrencia de cortes en el servicio, por encima del precio de la prestación.



Muchas de las falencias detectadas tienen que ver con el retraso tecnológico que experimentan aquellos usuarios que no tienen acceso a servicios de fibra óptica, algunos de los cuales ignoran siquiera su disponibilidad.



La fibra óptica ha sido objeto de discusión en las últimos meses debido a la disputa entre los diferentes actores del espacio urbano, incluyendo empresas de servicios públicos, proveedores de internet y el mismo estado local, respecto del uso de la infraestructura existente, la instalación de nuevos postes o rotura de veredas, y la aparición de nuevos productos para el usuario final.



En tal sentido, un 75% de los usuarios se manifestó a favor de habilitar el uso compartido de la misma privilegiando la calidad, variedad y disponibilidad de servicio.



De este modo, a través del sondeo se revela la amplia disconformidad de los argentinos con el servicio de internet que reciben y las expectativas de los consumidores por recibir una prestación de calidad.



