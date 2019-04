Catálogo de vinilos de rock argentino, el libro que cuestiona el origen de nuestro rock

Es la primera obra que se anima a recorrer la historia completa de las tapas del rock argentino en el período que abarca de 1958 a 1996, y se anima a discutir la historia oficial del rock argentino y se atreve a incluir discos de las primeras orquestas de jazz como la de Eddie Pequenino que se atrevieron a incursionar en el género.



El Catálogo de vinilos de rock argentino, de los autores Fernando Brener y Claudio Zuccala, es una obra de referencia, necesaria para la reconstrucción de la historia entera de nuestro rock.



La obra cuenta con alrededor de 1600 tapas de vinilos con su información, entre los más de 600 artistas entre bandas y solistas. Las primeras bandas de rock and roll, twist, surf y beat conviven con nombres consagrados y olvidados.



Siguiendo los criterios de los historiógrafos anglosajones, no se recurre a las discriminaciones y exclusiones típicas de nuestro medio. Johnny Tedesco y Serú Girán, Sandro y Soda Stereo se hacen presentes en estas páginas plagadas de fotos e información.



El periodista Víctor Tapia sostiene: “En un país tan alérgico a la conservación de archivos y la memoria cultural, cualquier proyecto de investigación sobre nuestro pasado requiere tareas titánicas”.



A su vez apunta que “mientras Paul McCartney toca Heartbreak Hotel en el contrabajo de Bill Black y Bob Dylan habla de Buddy Holly antes de que le den el Nobel, en Argentina se vive la insólita situación de negar la existencia del rock and roll clásico. Doce años enteros de la historia de nuestro rock han muerto en el sueño en que nos han sumido ciertas publicaciones motorizadas por intereses inconfesables”.



Y Tapia dispara sin piedad: “El nacimiento mesiánico y escatológico de nuestro rock en un baño de Once ha sido la punta de lanza del mayor parricidio que se haya perpetrado en la historia de la cultura argentina, por eso nombres como Eddie Pequenino y Johnny Carel vuelven a escucharse tras años de oscurantismo y desprecio ingrato. Se abre una nueva época, en la que sin pelos (ni expresos) en la lengua podremos decir la verdad sobre los 63 años de rock argentino.



El Catálogo incluye ediciones artistas argentinos en otros países y compilados con canciones inéditas o de grupos que no editaron LP propio, a su vez han sido integradas las bandas uruguayas que sentaron las bases de la movida rockera argentina.



El libro es para todo fanático de la historia del rock argentino, para cualquier amante de la música, para los interesados en la historia del arte argentino.



Hay que considerar que el libro no solo alcanzó una amplia repercusión en La Argentina, ya que marca un quiebre histórico y se planta como libro de referencia para músicos y especialistas del genero rock, pop y todas sus derivaciones, sino que el libro ya ha llegado a Perú, Chile, Uruguay, Colombia, México, España y Japón.



Domingo 14 de Abril

El libro y sus autores estarán presentes en la 6ta.Edición del Vinyl Record Day que se realizará en Alcatraz ( Av.Rivadavia 3636. CABA) de 13 a 20 hs.



En las redes sociales

Facebook: Catálogo de Vinilos de Rock Argentino

Instagram: Catalogo de rock argentino