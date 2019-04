01/04/2019 - 18:22 | Economia / Por el desplome de las importaciones, Argentina alcanzó el cuarto mes seguido de superávit comercial con Brasil Herramientas: Compartir: Por una fuerte baja en las importaciones, la Argentina tuvo en marzo un superávit comercial de US$ 184 millones y alcanzó una racha positiva de cuatro meses, según informes privados. El comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó US$ 1.782 millones en marzo de 2019, resultando un 31,1% inferior al valor registrado el año anterior.



Este resultado fue consecuencia del desplome de las importaciones argentinas desde Brasil (53,3%), pese al avance en las exportaciones locales hacia aquel destino (12,2%), según estudios divulgados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la consultora Ecolatina.



Si bien el país acumula cuatro meses de superávit consecutivos, en la comparación interanual el saldo registró una reversión en el signo ya que, en marzo de 2018 enfrentó un déficit comercial de US$ 836 millones, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.



El incremento de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (12,2%) correspondió a vehículos de carga, trigo en granos y naftas, mientras que el descenso en las importaciones argentinas (53,3%) se explicó principalmente por vehículos de pasajeros, vehículos de carga y autopartes.



"En cuanto a las ventas al país vecino, estas se vieron impulsadas por la depreciación de la segunda mitad de febrero y marzo, a lo que se sumaron los mayores excedentes exportables dado el contexto recesivo de la economía argentina", señala el estudio de Ecolatina.



La consultora proyectó para los meses restantes de 2019 "que el intercambio bilateral continuará en recuperación para nuestro país, aunque esta dinámica iría paulatinamente mostrando signos de desaceleración".



De esta forma, el año cerraría con una balanza comercial prácticamente equilibrada (USD 100 millones) a raíz de un aumento de las exportaciones en torno a 9% interanual y un retroceso importador en la zona de 18% en la misma medición.