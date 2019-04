Ritondo calificó de “raro” el tiroteo entre efectivos de la federal y la bonaerense

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, señaló hoy que los policías provinciales que integraban una banda de extorsionadores “eran investigados desde octubre” por Asuntos Internos de la fuerza y calificó de “raro” el episodio que finalizó con un tiroteo entre esos efectivos y uniformados de la Policía Federal.



“Es raro que no haya tomado intervención directa Asuntos Internos (de la Bonaerense) y se haya recurrido a otra fuerza”, dijo Ritondo.



El funcionario lamentó que “no nos hayan avisado”, al tiempo que consideró que fue “un operativo en un entorno raro, un lugar raro”.



También evaluó que los policías federales “tendrían que haber ido con chalecos, identificados”.



Ritondo precisó que le avisaron de la situación recién después de producido el tiroteo y que a partir de ello avanzaron con la separación de ocho uniformados.



Además, señaló que “Asuntos Internos hace un excelente trabajo” y consideró que “un hecho de estos” no invalida esa situación.



“Eran delincuentes que vestían uniforme de policía”, puntualizó Ritondo.



El ministro confirmó que desde octubre pasado era investigado el comisario Martín Hernán David, quien murió en el tiroteo con los Policías federales.



Además, señaló que el último ascenso de David se dio en conjunto con otros once mil ascensos y que “con el diario del lunes es muy fácil” marcar que ese ascenso no debió haber ocurrido.



“Con la gobernadora Vidal vinimos a luchar con las mafias internas y externas, tenemos un promedio de 11 policías apartados por día”, enfatizó Ritondo.



Evaluó que hay “un montón de muy buenos policías” y que “confía” en “la mayoría” de los integrantes de la fuerza de seguridad bonaerense.



El episodio se produjo este viernes por la noche en una estación de servicio ubicada en Nicaragua y Acceso Sudeste, a escasos metros de un importante centro comercial, en momentos en que los uniformados de la Bonaerense estaban extorsionando a una mujer dominicana, de 27 años, a quien le habían reclamado el pago extorsivo de 200 mil pesos.



Antes de concurrir al lugar, la víctima había pagado 30.000 pesos a los policías, pero denunció a los uniformados en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 4 de Avellaneda, que dio intervención a la División Antidrogas de la Policía Federal.



En pleno pago de los 170 mil pesos restantes de la extorsión, los federales que se encontraban en la estación de servicio como agentes encubiertos quisieron detener a sus pares provinciales, quienes se resistieron utilizando las armas reglamentarias.



El tiroteo terminó con un comisario David, sospechado de participar de la extorsión, muerto, y dos policías federales heridos, uno de ellos de gravedad.