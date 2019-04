Detuvieron a tres delincuentes en Saavedra tras un robo, persecución y tiroteo

Tres delincuentes fueron detenidos tras haber robado un auto en la localidad bonaerense de Vicente López y tirotearse con personal de Policía de la Ciudad que los persiguió en el barrio porteño de Saavedra, informaron hoy fuentes policiales.

Las detenciones se concretaron en las últimas horas en el cruce de Ramallo y Goyeneche, en jurisdicción de la Comuna 12, en la zona norte de Capital Federal.



Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando tres delincuentes sustrajeron un auto Ford Fiesta en Vicente López.

Los ladrones cruzaron la avenida General Paz y al llegar a Roque Pérez y Jaramillo, efectivos de la Comisaría Vecinal 12-A observaron que descendieron del vehículo para rápidamente ascender a un Ford Ka que estaba estacionado.



Según las fuentes, el personal policial dio la voz de alto con el objetivo de identificarlos pero el conductor no acató la orden y escapó a toda velocidad.



Los policías irradiaron un alerta y comenzó un operativo cerrojo hasta que en el túnel ubicado en avenida Balbín y Goyeneche uno de los delincuentes efectuó disparos contra un patrullero.



La persecución continuó hasta que un móvil cerró una de las vías de escape de los delincuentes e impactó al Ford Ka en Ramallo y Goyeneche.



En ese momento, los delincuentes descendieron del auto y escaparon a la carrera una pero dos de ellos fueron detenidos a los pocos metros.



En tanto, el cómplice, quien portaba una pistola semiautomática calibre .38 milímetros, disparó sobre los policías para evitar ser capturado pero fue atrapado cuando trató de ocultarse a metros del Barrio Mitre.



La policía consultó los dominios de los autos involucrados y estableció que uno de ellos había sido robado en la localidad bonaerense de Vicente López, mientras el otro si bien no registraba impedimentos una pericia ocular determinó que la numeración grabada en sus cristales no coincidía con la chapa patente.



El juez nacional en lo Criminal y Correccional 17 Gustavo Pierreti ordenó el secuestro del arma y los dos vehículos y la detención de los imputados (todos mayores de edad) a dependencias de las Alcaídias 12 y 15 de la Policía de la Ciudad. (Télam)