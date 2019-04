La joven que apareció muerta en Virreyes falleció por una falla cardíaca por consumo de drogas

La joven de 22 años que el jueves último fue hallada muerta en un descampado de la localidad bonaerense de Virreyes, en el partido de San Fernando, murió de una insuficiencia cardíaca probablemente asociada al consumo de drogas y apareció desnuda y sin cabello porque durante la prolongada agonía que tuvo fue atacada por perros, informaron hoy fuentes judiciales.



Los forenses que practicaron la autopsia de María Luján Bravo (22) le informaron en las últimas horas al fiscal de la causa, José Ignacio Amallo, que no se trató de un homicidio, sino que la causa de la muerte fue una falla cardíaca que posiblemente esté vinculada al consumo de estupefacientes.



"Sabemos que la chica vivía en situación de calle con graves problemas de adicciones a varias drogas, entre ellas, pasta base", dijo a Télam una fuente judicial.



Los médicos de la Policía Científica de San Isidro también le indicaron al fiscal que la víctima tuvo una prolongada agonía que pudo llegar a unas seis horas, y que fue en ese período cuando, aún moribunda, sufrió el ataque de perros, razón por la cual no tenía cabellos y estaba desnuda.



Bravo había sido mencionada como sospechosa en otra muerte dudosa que había ocurrido el día anterior y también estaba siendo investigada por el fiscal Amallo, la de un hombre al que solía frecuentar y con quien compartía hábitos de consumo, Francisco Sánchez (56).



La familia de Sánchez le había dicho a los investigadores que investigaran si Bravo no lo había envenenado o suministrado algo que le ocasionó la muerte.



Los forenses también realizaron la autopsia de Sánchez y, en este caso, también se determinó que no se trató de una muerte violenta, sino que el hombre primero sufrió una descompensación, probablemente producto del consumo de drogas, y luego murió de un broncoespasmo.



"Ahora vamos a esperar los resultados toxicológicos en ambos casos porque la principal sospecha que tenemos es que consumieron algo que les hizo muy mal y los llevó a la muerte", comentó uno de los investigadores.



El cadáver de Bravo fue hallado alrededor de las 9.50 del jueves pasado en la calle Málaga y Malvinas Argentinas de Virreyes, partido de San Fernando, en el norte del conurbano.



La víctima, quien vivía en situación de calle, apareció desnuda, junto a una colcha de colores, con las ropas desgarradas alrededor suyo y tenía arrancado el cabello casi por completo.



Lo que llamó la atención de los pesquisas es que Bravo había sido mencionada el día anterior como sospechosa en el marco de la investigación por la muerte de Sánchez (56), hallado en Giachino al 5500, de Virreyes. (Télam)