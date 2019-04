Fue en el auditorio del Museo de la Reconquista durante la apertura del ciclo municipal “Auditorio en vivo”, el cual brinda un espacio de expresión a artistas del distrito. Las autoridades presentes entregaron el decreto y una plaqueta al cantor y destacaron las políticas culturales desarrollas por el Estado local.



A través de un proyecto aprobado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD), Tigre declaró "Personalidad Destacada de la Cultura" al cantante de tango y vecino Alberto Bianco, quien participó de la apertura del ciclo "Auditorio en vivo", en el Museo de la Reconquista. Se trata de una iniciativa municipal que brinda un espacio de expresión a los artistas locales.



Luego de entregar una copia del decreto y una plaqueta al artista, el concejal Rodrigo Molinos expresó: "Con Alberto fuimos mucho tiempo al colegio juntos y es un orgullo personal que desde el Concejo Deliberante de Tigre se haya aprobado este proyecto. Tanto el intendente Julio Zamora como la presidenta del HCD, Alejandra Nardi, promueven y siempre destacan la importacia de la cultura de nuestro distrito".



La primera función de "Auditorio en vivo" contó con el show del Dúo Faggiano, conjunto integrado por los guitarristas tigrenses Matías y Agustín Faggiano, quienes interpretaron Silvando de Carlos Gardel y el balls La Palomita. Luego, se presentaron los bailarines de tango locales Mariana Bojanich y Sebastián Ripoll.



"El objetivo de este ciclo es abrirle la puerta a los artistas de Tigre, que puedan expresar todo su arte para que sus familias puedan venir a verlos. Queremos que la cultura llegue a cada barrio de la ciudad", sostuvo la secretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán.



La actividad continuó con un mini recital en vivo de Alberto Bianco, quien deleitó al público con temas de tangos y milongas. Dicho artista comenzó su carrera a los 15 años en el mítico programa televisivo "Grandes valores del tango". Recorrió grandes escenarios junto a la Orquesta Mariano Mores en giras por Estados Unidos, México, Israel,Brasil y países de Europa.



"Tigre es mi ciudad, aquí me crié y estoy muy agradecido. Tuve una linda carrera con el tango y que hoy me reconozcan me pone muy feliz. Estoy al tanto de todo lo que hacen desde el municipio por la cultura y me parece maravilloso", señaló Bianco.



Sobre el final, todos los artistas subieron al escenario para complementarse en una pieza final de música, canto y baile.



"Auditorio en vivo" también se llevará adelante en el SUM de la delegación de Don Torcuato oeste y en Ricardo Rojas.



Para consultas sobre las actividades, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7603 o por mail a cultura@tigre.gob.ar.