El SOMU expulsó a Omar "Caballo" Suárez del gremio

El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) dispuso la expulsión de su ex secretario general Omar "Caballo" Suárez, en su primer congreso general realizado tras la detención del líder gremial de los portuarios y de las dos intervenciones dispuestas en esa entidad.

Suárez, detenido desde septiembre de 2016 en una causa en la que se lo acusa de asociación ilícita y manejo irregular de fondos en el sindicato, fue expulsado del SOMU por el cuerpo de delgados del congreso, quienes tampoco aprobaron los “ejercicios económicos anteriores a la legítima conducción ahora en funciones”, se informó a la prensa.



En el Primer Congreso Ordinario y Extraordinario después de la detención del “Caballo” Suárez y de las dos intervenciones judiciales dispuestas por el ex Ministerio de Trabajo (ahora Secretaría) en el SOMU no aprobó el último balance de la gestión del ex líder gremial de la entidad, correspondiente al período 2014/2015.



El congreso se desarrolló con la participación del Consejo Directivo Completo, encabezado por el secretario general Raúl Omar Durdos, y su adjunto, Daniel Mereles.



En ese marco, los trabajadores votaron en amplia mayoría por la expulsión de Suárez, “cumplimentando todas las disposiciones legales dispuestas por el Estatuto Social, con veedores de la Secretaría de Trabajo presentes”, según detalló un comunicado de prensa.



“No hubo ninguna polémica sobre la expulsión de Suárez. De 30 congresales, 27 votaron a favor de la expulsión. Queremos dar vuelta la página de la historia de Suárez en el gremio y seguir adelante”, destacaron en conjunto Durdos y Mereles.



“Los cuatro balances del 2015-2018 que no aprobamos muestran la transparencia con la que queremos manejarnos, vamos a hacernos cargo de nuestras acciones respondiendo a las bases y dando la cara, pero los trabajadores decidieron no avalar gestiones que se encuentran con denuncias judiciales y con procesos en marcha”, agregaron los dirigentes gremiales.



En el congreso, tampoco se aprobaron las memoria y balances de las gestiones de las intervenciones de Gladys González y de Silvio Torres, se informó a la prensa.



Autoridades del SOMU justificaron la decisión esgrimiendo que "los trabajadores no tuvieron injerencia ni control económico de la gestión".