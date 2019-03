San Fernando inauguró el renovado Jardín Provincial N°932

El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, encabezaron la apertura de nuevas aulas y remodelación total del establecimiento gracias al Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales. “Este año el Municipio invirtió 100 millones de pesos en 20 colegios y jardines que han quedado en condiciones dignas, y eso nos llena de orgullo”, comentó Andreotti. ver video

El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales con el que todos los años destina una gran inversión para la puesta en valor de jardines y colegios con grandes problemas edilicios y de equipamiento. De cara al ciclo lectivo 2019, se renovaron 20 escuelas con una inversión municipal de 100 millones de pesos.



El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, encabezaron el corte de cinta inaugural de la renovación integral y ampliación del Jardín N°932, en lo que fue una jornada emocionante para toda la comunidad. “Este año el Municipio ha invertido unos 100 millones de pesos destinados a 20 escuelas provinciales que han quedado en condiciones dignas, y eso nos llena de orgullo”, expresó el legislador.



En ese sentido, Andreotti destacó: “Toda obra de educación a uno le da una mucha satisfacción porque estamos convencidos que ese es el camino. Y para transitarlo de una manera agradable, todos los establecimientos educativos tienen que estar en buenas condiciones”.



La secretaria del establecimiento, Viviana Roldán, expresó su agradecimiento y satisfacción por la obra terminada: “Es una emoción muy grande ver a los nenes y familias felices por tener una escuela renovada y haber recuperado el parque que era nuestro principal objetivo. Teníamos un jardín muy destruido y hoy estamos agradecidos al Municipio por este proyecto que ha impulsado. Tenemos aulas nuevas y es importantísimo para las familias y vecinos del barrio porque nuestra matrícula se va a ampliar de 140 a 250 alumnos”.



La puesta en valor incluye la construcción de dos aulas nuevas, con baños incluidos; pintura general e iluminación; nuevo patio y área de juegos; colocación de un cerco perimetral; y renovación de todos los núcleos sanitarios.



Las familias de la comunidad educativa vivieron una jornada de emoción y alegría al ver al Jardín N°932 totalmente renovado. La sanfernandina Alba consideró que “la renovación de este y todos los jardines está quedando muy linda para todos los chicos; es muy importante, porque acá nace la base de la educación de ellos”. Además, opinó que “también hace que las maestras puedan en enseñar mejor y de esta manera ayudar a la comunidad”.



La vecina Teresa aseguró que “quedó muy lindo, estoy contenta porque vale la pena este lugar y contiene muy bien a chicos que no tienen otro lugar a donde ir”. Y agregó que “esto le hace muy bien al barrio y ahora hay que cuidarlo, por eso que los padres se comprometan y les enseñen a los niños desde chiquitos a cuidar las cosas”.



En tanto, Andrea consideró: “Me parece bien, a mí me gusta porque los chicos necesitaban el parque y los maestros son un amor. Gracias al Intendente que se preocupó e hizo esto. Los chicos vienen re entusiasmados y están felices, hace mucho tiempo que no se hacía nada en el jardín”.



Con una inversión de más de 100 millones de pesos, en 2019 el ‘Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales' ejecutó obras en los jardines de infantes N°913, 914, 917 y 932; las Escuelas Primarias N°6, 7, 9, 21 y 32; las Secundarias N°10, 16, 13 y 23; la escuela de isla N°31 y la EPA N°702. Además se incluyen obras en los 5 colegios de la Unidad Académica ‘Normal Artigas'.



Juan Andreotti concluyó: “Nuestro objetivo es seguir ayudando, lo que viene para adelante lo tenemos muy claro que es continuar ayudando a las escuelas provinciales, vamos a redoblar el esfuerzo y esperamos que en el próximo período nos sintamos orgullosos de todas las escuelas de San Fernando”.



Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; asociaciones civiles y fuerzas policiales; sindicatos y gremios docentes; y familias de la comunidad.