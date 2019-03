28/03/2019 - 18:26 | Política / Storani no descartó una ruptura de Cambiemos y dijo que Macri “no es el mejor candidato” para octubre Herramientas: Compartir: El vicepresidente segundo de la UCR, Federico Storani, consideró hoy que el presidente Mauricio Macri no es el “mejor candidato para Cambiemos” de cara a las próximas elecciones y no descartó que haya una ruptura en el oficialismo. “No puedo asegurar que Cambiemos llegue a fin de año. Hoy es sólo una alianza electoral”, dijo el dirigente radical al ser consultado sobre la situación política en la coalición que componen el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI.



En diálogo Futurock, Storani aseguró que “no sería una locura que el radicalismo rompa Cambiemos para apoyar” al ex ministro de Economía Roberto Lavagna.



“Lavagna ha sido candidato nuestro, algunas declaraciones suyas nos resultaron muy atractivas”, dijo, en referencia a la postulación presidencial en 2007 por la Concertación para Una Nación Avanzada, que integró la UCR.



En ese sentido, el exministro del Interior se refirió a la situación electoral del oficialismo: “No creo que Macri sea el mejor candidato de Cambiemos, por eso estoy pidiendo que nos abran la PASO”.



En ese sentido, Storani también evaluó que el diputado Martín Lousteau “sería un muy buen candidato presidencial para Cambiemos”.

