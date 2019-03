Tigre conectó dispositivos de Teleasistencia Domiciliaria para adultos mayores

Permite que los vecinos puedan comunicarse con operadores capacitados para atender sus necesidades las 24hs, los 365 días del año. En un trabajo en conjunto con la Cruz Roja Argentina, el municipio incorporó al sistema a más de 30 personas que residen solas en sus domicilios.

Con el objetivo de atender las emergencias de adultos mayores que residen solos en sus domicilios, Tigre conectó dispositivos de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) en diversos hogares de la ciudad. El municipio es el primer distrito de Latinoamérica en contar con este servicio, el cual fue impulsado en septiembre del 2018 en conjunto con la Cruz Roja Argentina.



"Este programa es exclusivamente para adultos mayores que viven solos. Brinda un aparato y un botón que ante cualquier emergencia pueden pulsarlo para comunicarse con un operador que los ayudará a salir de esa situación. Venir a la casa de los vecinos, nos permite controlar que todos los servicios que el municipio pone a disposición estén funcionando correctamente", expresó el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.



A través de la Dirección General de Políticas de Adultos Mayores, el municipio ya conectó a más de 30 personas al sistema. El TAD es un servicio que permite que las personas adultas puedan comunicarse con operadores capacitados para atender sus necesidades las 24hs, los 365 días del año. Con solo apretar un botón, podrán recibir asistencia inmediata frente a cualquier emergencia, una caída, descompensación física, accidente doméstico, entre otras.



Ilda Suárez, vecina de 65 años y oriunda de Rincón de Milberg, aseguró que el dispositivo le brindó resultados muy positivos y dijo: "Hace un tiempo estuve con bronquitis, me sentía muy mal y me ayudaron muchísimo". Por su parte, Norberta Salgueiro, de 68 años y residente de Don Torcuato, comentó: "Me parece muy importante porque yo lo uso como compañía. Junto con el botón Alerta Tigre, consideró que son dispositivos fundamentales".



El sistema proporciona un incremento en la autonomía de los vecinos, evitando la internación geriátrica, en casos de vulnerabilidad habitacional. Además, los operadores del TAD poseen una agenda vital de los usuarios para conocer antecedentes que requieran diferentes tratamientos, recordatorios de medicamentos y turnos médicos.