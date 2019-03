27/03/2019 - 18:44 | Información General / Menem y Cavallo fueron condenados a más de tres años de prisión por la venta del predio de La Rural Herramientas: Compartir: El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó hoy a más de tres años de prisión al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por vender a precio vil el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural en 1991. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini condenaron a Menem y Cavallo por la venta del predio en 30 millones de pesos-dólares, cuando el valor real del lugar era de 130 millones.



Por esta causa, que comenzó en 1999, el Tribunal decidió absolver a los directivos de la Sociedad Rural que eran juzgados y a los tasadores.



Menem, de 88 años, fue condenado por peculado a tres años y nueve meses de prisión, en tanto que Cavallo, de 72, recibió tres años y seis meses, y ambos fueron inhabilitados de por vida a ejercer cargos públicos.



Se trata de penas de cumplimiento efectivo, pero aún no se concretarán porque no están firmes, ya que seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal, la instancia superior.



En el caso de Menem, si es ratificada su pena, no irá preso automáticamente porque tiene fueros por ser senador nacional por La Rioja.



Por eso, los jueces dispusieron que si la condena queda firme se pida su desafuero en el Senado y que se ordene la detención del ex ministro de Economía.



El TOF 2 difundirá los argumentos del fallo el próximo 28 de mayo, pero se supo que sus tres integrantes estuvieron de acuerdo en condenar al ex mandatario y a su ex funcionario, pero hubo diferencias en el tiempo de las penas.



En el fallo también condenaron a Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, a tres años de ejecución en suspenso.