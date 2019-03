San isidro despliega un amplio operativo para el festival Lollapalooza

Lollapalooza, el espectáculo musical más importante del mundo, vuelve a la Argentina y se presentará del 29 al 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, como en todas sus anteriores ediciones.

Lollapalooza, el espectáculo musical más importante del mundo, vuelve a la Argentina y se presentará del 29 al 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, como en todas sus anteriores ediciones.



Ante la multitud que se espera para cada jornada, el Municipio desplegará un amplio operativo. “Cada año aprendemos del anterior y nos esforzamos por coordinar la seguridad, la limpieza y el tránsito en los alrededores para que este festival sea siempre una oportunidad para que todos, en familia, solos o con amigos, puedan disfrutar de este evento internacional”, señaló el intendente Gustavo Posse.



Y agregó: “Son días en los que San Isidro está en el centro de atención del mundo vinculado con la música, y está a la altura de ese acontecimiento”.



LOLLAPALOOZA EN NÚMEROS



SEGURIDAD:



- 4 torres de monitoreo con operador.



- 2 helicópteros con dotación completa.



- 103 efectivos de infantería.



- 8 agentes de policía montada.



- 10 agentes de policía con perros adiestrados.



- 3 autobombas completas.



- 10 efectivos de traslado de detenidos con camión celular.



- 40 efectivos de Dirección de Investigaciones.



- 60 efectivos de Drogas Ilícitas.



- 20 efectivos de Análisis de la información.



- 6 motos con dotación.



- 6 motos del grupo GPM.



- 500 policías provinciales y 1100 agentes de seguridad privada dentro del predio



SALUD:





- 2 puestos fijos sanitarios (dos carpas con equipos para respuesta inmediata) para brindar asistencia a eventuales víctimas de categoría código rojo o amarillo, ubicados sobre la plazoleta de Unidad Nacional y Saavedra.



- 2 móviles de rescate con camionetas 4x4 junto a las carpas con médico.



- 10 ambulancias con médico dispuestas en la periferia del Hipódromo en puestos fijos y móviles.



- Se establecen como corredores de emergencia: Av. Unidad Nacional y Av. Santa Fe para el traslado al Hospital Central de San Isidro. Y Av. Fleming y Av. Márquez para el traslado al Hospital Materno Infantil y Hospital de Boulogne.



- La atención dentro del predio estará a cargo de una empresa privada de servicios médicos que incluirá 50 expertos en primeros auxilios y 10 ambulancias con paramédicos.



- Se realizarán mediciones de impacto acústico para garantizar que el ruido no exceda los límites permitidos.





TRÁNSITO:



- 120 Inspectores



- 8 grúas



- 20 motos y 12 móviles



- Los vecinos podrán denunciar mal estacionamiento y obstrucciones al 4512-3488/3485.



- El ingreso para los peatones será por Av. Santa Fe y Av. Márquez, Av. Márquez y Aphalo, y Av.Márquez y Tellier desde las 12:00 pm hasta la 1:00 am. Los autos ingresarán al estacionamiento por Av. Santa Fe y Av. De la Unidad Nacional, y Av. Fleming y Av. Márquez. Te recomendamos evitar circular por esta zona durante el festival.







TRANSPORTE PÚBLICO:





- Refuerzo del servicio de colectivos desde y hacia el predio. Las líneas aumentarán su frecuencia.



- El tren tendrá servicio extendido hasta las 2:00 am, desde San Isidro hasta la estación de Nuñez.



- San Isidro firmó un convenio para trabajar en conjunto con Waze. Personal del Municipio se encargará de subir información los días del festival para que los vecinos puedan ver el estado del tránsito y evitar demoras.



ESPACIO PÚBLICO:



-210 personas destinadas a cubrir un horario de 6:00 de la mañana a 2:00 de la madrugada.



-10 vehículos para poder transportar elementos de limpieza y personal



- 3 camionetas para tareas especiales



- 4 barredoras mecánicas de vereda



- 1 camión para hidrolavado



- 200 contenedores de 1000 litros, entre verdes (residuos) y amarillos (plástico)



- 240 contenedores de 240 litros



Además:

• Dentro del Hipodromo habrá estacionamiento para 4.000 autos. Se dispondrá el estacionamiento en 45 grados en todo la extensión de la Av. Marquez entre Fleming y Santa Fe, vereda par (sur).



• En el interior del predio habrá un espacio para guarda de bicicletas.



• No se autorizó el cierre con fuegos artificiales.



• El predio posee rampas para la movilidad de personas con discapacidad. Como así también baños. Además, la organización reforzará con baños químicos para personas con discapacidad como así también de un sector de tarimas para la mejor visualización de los espectáculos.