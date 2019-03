Campaña en San Isidro para limpiar el río con los vecinos: se juntaron 2.700 kg de reciclables

El Municipio convocó a la comunidad a participar de esta iniciativa que busca eliminar el plástico en la costa del distrito. Comenzó el sábado en Pacheco y el río, Martínez. La iniciativa se repetirá el tercer sábado de cada mes.

Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de disponer correctamente los residuos y promover el cuidado del ambiente, el sábado comenzó en San Isidro la campaña “Sí al Río Limpio”, una iniciativa en la que se invita a los vecinos a colaborar con la limpieza de la costa.



El intendente Gustavo Posse participó de la actividad, organizada por el Municipio junto a ONG medioambientales, que se llevó a cabo en Pacheco y el río, Martínez, y en la que se recolectaron 2.700 kg de reciclabes.



“Le damos mucha importancia al cuidado de la ribera y queremos generar conciencia al respecto. Muchas veces vienen sudestadas y traen basura de todos lados, pero acá nos organizamos con las ONG y voluntarios, para poder eliminar los plásticos de la costa: uno de los males de esta época de la humanidad”, afirmó Posse.



Y agregó: “Estamos preservando este lugar, que es una costa natural, lindísima y para disfrutar del aire libre, en familia”.



Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público, explicó que las jornadas de recolección de residuos son fundamentales: “Le proponemos a todos los vecinos limpiar y cuidar la costa juntos. Aprovechamos la oportunidad también para contarle a la gente la importancia de disponer bien nuestros residuos, no tirar nada al río ni a la calle, o lo que se puede generar cuando uno saca las bolsas de las casas a destiempo”.



“Me parece una iniciativa muy buena, que debería hacerse en todos lados. El tema de la contaminación está cada vez peor, no es un mito o es una realidad. Creo que con trabajo continuo podemos conseguir mejores resultados”, comentó Fernando Valdez, que vino a participar desde zona oeste.



A su lado, su primo Rodrigo Valdez, de San Isidro, dijo: “Hay mucha contaminación y no es nada fácil hacer todo en un día, pero este es un gran camino para cuidar el medioambiente”.



“Contento por lo que se está haciendo. Me parece muy bien que sea un trabajo en equipo y lo que hace el Municipio”, concluyó Carlos Sarapua, de Beccar.



La propuesta se continuará haciendo el tercer sábado de cada mes. Todos los interesados en participar pueden hacerlo. Se recomienda llevar calzado cerrado y guantes.