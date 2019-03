El tribunal de disciplina de la Superliga respaldó la quita de puntos y los hinchas de San Lorenzo protestaron

Los integrantes del Tribunal de Disciplina de Superliga explicaron hoy que la quita de seis puntos a San Lorenzo, cuyos hinchas se manifestaron en la sede de Puerto Madero, tiene respaldo reglamentario y que la "comprobación de la infracción" la realiza "una consultora".



"La sanción está estipulada y aplicamos lo que expresa el reglamento. La comprobación de la infracción la hace una consultora", declaró Mario Laporta, presidente del organismo, quien en las últimas horas fue expuesto por el vicepresidente del "Ciclón", Marcelo Tinelli, por su condición de hincha con Boca.



Acerca de esa situación, Laporta comentó: "Cada uno puede tener una simpatía por un club, pero aplicamos un reglamento que es taxativo y que estipula una sanción de tres puntos por cada incumplimiento y una sanción de seis puntos por cada falsedad de declaración jurada".



El viernes, el Comité de Disciplina de la Superliga anunció la sanción a San Lorenzo con la quita de seis puntos una vez finalizado el torneo y con la imposibilidad de incorporar jugadores en el próximo mercado de pases debido a "irregularidades que se advirtieron en las declaraciones juradas presentadas por el club".



"Nosotros tomamos la decisión sobre la base de lo que está en el legajo. Lo decidimos sobre la base que nos pone Superliga y a las alegaciones del club. No sabemos si el club recibió alguna advertencia. Pero sí que esto tiene que ver con una auditoría del año pasado. El proceso se inició a principios de año, si no me equivoco", agregó el presidente del Tribunal.



Y anticipó: "Tenemos varios casos en nuestro conocimiento y vamos decidiendo a medida que Superliga nos convoca. No tenemos, como Comité, un órgano de gestión, ni nada. Estamos respetando los tiempos del procedimiento para decidir".



La medida fue aprobada de manera unánime por Mario Laporta (presidente), Ángel Gabriel Nardiello (vicepresidente), Daniel Artana, Hernán Etiennot, Gustavo Abreu y Carlos Rotman, quienes estuvieron este lunes en la conferencia de prensa organizada por la Superliga.



Mientras los miembros del Tribunal de Disciplina daban sus explicaciones en un hotel porteño, afuera un nutrido grupo de hinchas de San Lorenzo autoconvocado a través de las redes sociales protestó contra la decisión.



Pese a que fue a las 9:00 de este lunes, unas 50 personas con camisetas y banderas del "Ciclón" cantaron contra la Superliga, contra el presidente de Boca Daniel Angelici y hasta contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri.



Según expresaron, su enojo no es por la sanción en sí, si es que ésta está justificada, sino porque San Lorenzo sea el único que recibió la quita de puntos.



El "Ciclón" tiene actualmente 21 puntos y está en el último lugar de la tabla de posiciones, junto a San Martín de Tucumán, Belgrano y San Martín de San Juan, aunque a falta de dos fechas, es muy difícil que pueda remontar las unidades descontadas por la Superliga.